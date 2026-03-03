Co je to MDŽ?
Mezinárodní den žen se slaví jako připomínka historického boje žen za politická, ekonomická a sociální práva. Impulzů k jeho vzniku bylo více a souvisely s tehdejším postavením žen ve společnosti – od omezených volebních práv přes nerovné pracovní podmínky až po omezený přístup ke vzdělání.
Často se připomínají protesty dělnic v New Yorku v roce 1908, které požadovaly mimo jiné kratší pracovní dobu, vyšší mzdy a volební právo.
O rok později, 28. února 1909, byl ve Spojených státech vyhlášen první Národní den žen.
V Evropě byl Den žen zaveden v roce 1910 na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani. S návrhem přišla německá politička a aktivistka Clara Zetkinová, která prosazovala zavedení mezinárodního svátku věnovaného boji za volební právo žen.
Poprvé se Mezinárodní den žen slavil 19. března 1911 v Německu, Rakousku-Uhersku, Dánsku a Švýcarsku.
Proč je MDŽ 8. března?
Datum 8. března se ustálilo po první světové válce. Navazuje na stávku žen v Petrohradě 23. února 1917 podle tehdejšího juliánského kalendáře. V gregoriánském kalendáři tento den připadl na 8. března. Toto datum se postupně stalo oficiálním termínem Mezinárodního dne žen. V roce 1975 svátek oficiálně uznala Organizace spojených národů.
Kde všude se slaví MDŽ?
Stejně jako mají ženy MDŽ, slaví se 19. listopadu Mezinárodní den mužů.
Dnes se Mezinárodní den žen připomíná ve většině zemí světa. V některých státech, například v části zemí východní Evropy, Asie či Latinské Ameriky, jde o oficiální státní svátek. Jinde má spíše symbolický charakter.
V mnoha zemích se 8. března konají demonstrace, odborné konference či veřejné debaty o rovnosti žen a mužů, rozdílech v odměňování nebo zastoupení žen ve veřejném životě.
Oslavy MDŽ v Česku
Kvůli uchopení MDŽ komunistickou propagandou si v Česku mnoho lidí nespojuje 8. březen s bojem za svobodu a rovnost, ale spíš s karafiáty s asparágusem, bonboniérami a bujarými oslavami.
Pamětnice mohou zavzpomínat, jak se před rokem 1989 konaly oficiální zaměstnanecké oslavy, kdy každá pracovnice dostala karafiát a stoly se prohýbaly pod obloženými chlebíčky a na nich hlavně muži hojně popíjeli alkohol.
