MDŽ 2026: Jak vznikl a proč má 8. březen stále pachuť komunistického svátku

Tereza Hrabinová
  4:00
Vznik Mezinárodního dne žen sahá do období, kdy ženy v mnoha zemích neměly volební právo a čelily nerovným pracovním i společenským podmínkám. Svátek, který letos oslavíme v neděli 8. března 2026, vyrostl z dělnických protestů a postupně se stal celosvětovou připomínkou boje za rovnost žen a mužů.
Co je to MDŽ?

Mezinárodní den žen se slaví jako připomínka historického boje žen za politická, ekonomická a sociální práva. Impulzů k jeho vzniku bylo více a souvisely s tehdejším postavením žen ve společnosti – od omezených volebních práv přes nerovné pracovní podmínky až po omezený přístup ke vzdělání.

Často se připomínají protesty dělnic v New Yorku v roce 1908, které požadovaly mimo jiné kratší pracovní dobu, vyšší mzdy a volební právo.

O rok později, 28. února 1909, byl ve Spojených státech vyhlášen první Národní den žen.

V Evropě byl Den žen zaveden v roce 1910 na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani. S návrhem přišla německá politička a aktivistka Clara Zetkinová, která prosazovala zavedení mezinárodního svátku věnovaného boji za volební právo žen.

Poprvé se Mezinárodní den žen slavil 19. března 1911 v Německu, Rakousku-Uhersku, Dánsku a Švýcarsku.

Proč je MDŽ 8. března?

Datum 8. března se ustálilo po první světové válce. Navazuje na stávku žen v Petrohradě 23. února 1917 podle tehdejšího juliánského kalendáře. V gregoriánském kalendáři tento den připadl na 8. března. Toto datum se postupně stalo oficiálním termínem Mezinárodního dne žen. V roce 1975 svátek oficiálně uznala Organizace spojených národů.

Kde všude se slaví MDŽ?

Dnes se Mezinárodní den žen připomíná ve většině zemí světa. V některých státech, například v části zemí východní Evropy, Asie či Latinské Ameriky, jde o oficiální státní svátek. Jinde má spíše symbolický charakter.

V mnoha zemích se 8. března konají demonstrace, odborné konference či veřejné debaty o rovnosti žen a mužů, rozdílech v odměňování nebo zastoupení žen ve veřejném životě.

Oslavy MDŽ v Česku

Kvůli uchopení MDŽ komunistickou propagandou si v Česku mnoho lidí nespojuje 8. březen s bojem za svobodu a rovnost, ale spíš s karafiáty s asparágusem, bonboniérami a bujarými oslavami.

Pamětnice mohou zavzpomínat, jak se před rokem 1989 konaly oficiální zaměstnanecké oslavy, kdy každá pracovnice dostala karafiát a stoly se prohýbaly pod obloženými chlebíčky a na nich hlavně muži hojně popíjeli alkohol.

MDŽ si přivlastnili komunisté. Slavili muži a my jsme se musely vyhýbat opilcům, vzpomínaly ženy

3. března 2026

