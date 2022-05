Zpověď matky nejbohatšího muže světa. Elonovi jsme říkali chodící encyklopedie

Dnes vás svět zná jako supermodelku, ale vaší hlavní profesí celý život byla dietologie. Proč jste se rozhodla věnovat právě zdravé výživě?

Na střední škole mě okouzlily přírodní vědy a byla jsem v nich opravdu dobrá. Byla jsem dokonce tak nafoukaná, že jsem odmítala randit s tím, kdo nebyl tak dobrý v matematice jako já. Takže ve výsledku jsem nechodila na rande vůbec, protože se nikdo lepší než já nenašel. Pak mi do cesty vstoupil modeling. Narodila jsem se v Kanadě, ale moji rodiče se záhy přestěhovali do jihoafrické Pretorie. Na střední škole mě tam jeden ze spolužáků přihlásil do soutěže o Královnu údolí řeky Vaal, což byla tamní obdoba Miss. Nikdy by mě nenapadlo udělat něco takového a nejdřív jsem chtěla odmítnout, ale pak jsem si řekla, proč nezažít zábavné odpoledne, a kývla jsem. Tohle odpoledne mi ovšem změnilo život. Sice jsem nezvítězila, ale dostala jsem nabídku od profesionální modelingové agentury v Johannesburgu, a modeling se tak zcela neplánovaně stal mým druhým celoživotním zdrojem příjmů.

Exmanžel dětem záměrně bral boty a oblečení, abych musela kupovat nové, snažil se mě tak finančně ruinovat, abych se k němu musela vrátit.