Část 1/4

Sociální síť pro matky a těhotné založila v roce 2017 Michelle Kennedy, bývalá ředitelka seznamek Badoo a Bumble, tři roky po narození svého prvního dítěte, jako prostor pro ženy, které hledají přátelství a podporu ve všech fázích mateřství.

V roce 2021 začal Peanut také zahrnovat témata perimenopauzy, menopauzy a postmenopauzy. V současné době má sociální síť kolem 2,5 milionu uživatelek z anglicky mluvících zemí a od roku 2020 vyrostla o 400 %. Michelle Kennedy ji popisuje jako něco, „co by si sama přála mít, když se poprvé stala matkou“.

Výsledky svého průzkumu publikoval Peanut s titulkem Where Did the Village Go?, tedy otázkou, odkazující k populárnímu rčení, že na výchově jednoho dítěte participuje celá vesnice. Více než tři čtvrtiny (77 %) respondentek uvedly, že navzdory všem moderním vymoženostem mají menší podporu ve svém mateřství, než měly jejich babičky a matky.