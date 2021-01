Zlatá slepice i vnitřní kritik. Vztah matky a dcery má mnoho podob

9 typů matek Máte se svou maminkou krásný vztah, rozumíte si, respektujete se? Važte si toho, je to vzácnost, něco jako zlatý poklad. Pokud se v průběhu vývoje vztah někde zastavil, vznikají konflikty a nedorozumění. Jaká je vaše máma? 1. Kamarádka do deště

Byly jste dávno dospělé, když jste našly ve své mámě kamarádku? Gratulujeme! Nemluví vám do života, ale poradí, když o to stojíte, pomůže s dětmi, byť to s hlídáním nijak nepřehání, přijede, až když ji pozvete, a světe div se, rozumí si také s vaším partnerem. Tento vztah však předpokládá „barterovou spolupráci“ – obě strany musí umět nejen brát, ale i dávat. 2. Vítaný host

Podle některých odborníků vypadá ideální vztah k matce tak, že ji rády vidíte, rády přijímáte, ale nesdílíte s ní detailně svůj život, a hlavně – žijete ho samy za sebe. Maminka se obrazně řečeno dostává do pozice velice milé návštěvy, o níž se s chutí postaráte a současně dokážete využít, nikoliv zneužít, její pomoc. 3. Zlatá slepice

Jde o velice laskavou, starostlivou bytost, pro níž jsou rodina a děti vším. Lásku, pohlazení a obejmutí rozdává na každém kroku. Ovšem když kvočna nedokáže dceru pustit do života, může svou péčí dítě dusit a proměnit se ve stíhačku, před níž vše, co má dvě nohy, prchá. Nelze vyloučit, že právě kvůli její přehnané péči nebude dcera nikdy dospělá, což mamince-kvočně vyhovuje. 4. Nulová zóna

Tohle je typ matky, která se ke své dceři chová řádně, jen toho citu a empatie se poněkud nedostává. Dobře ji charakterizuje podobenství s tím, jak nabízí hostu místo k sezení. Můžete si být jisté, že vám židli neodsune stranou, abyste spadly, ale ani se nezeptá, zda se vám sedí pohodlně. 5. Vždycky druhá

„Nejdříve ostatní, až pak já“ – přesně toto heslo vyznává matka, pro níž jsou všichni důležitější. Může se stát, že si časem začne stěžovat, že se celý život jen obětovala druhým a sama z něj nic neměla. Bohužel je velice pravděpodobné, že ve stejném duchu povede i svou dceru. 6. Vnitřní kritik

Každý občas pochybujeme o nějakém svém jednání či názoru, avšak stavět svůj život na věčných pochybnostech není zdravé. V důsledku je jedno, zda vaše maminka o sobě pochybuje z pohledu matky, partnerky, pracovnice. Podstatné je, že zastává určité zásady a postoje, které ji vnitřně deptají. A stejnou filozofii zase předává jako štafetu své dceři. 7. Narcistka

Narcistická matka miluje své děti podmínečně. Ráda se chlubí tím, co je na dceři obdivuhodné, pozitivní, a veškeré problémy a potíže s dcerou spojené od sebe odhání, nedokáže je zvládnout. Na jednu stranu nechce, aby na ní dcera byla závislá, na druhou stranu jí neumí dát skutečnou volnost. Vzájemný vztah se dostane na samé dno v případě, pokud je dcera lepší než sama matka. 8. Semetrika

Taková matka je jako extrémně přísný a citově neangažovaný generál. Vše musí běžet podle jejího diktátu, výjimečně dokáže souhlasit s opačným názorem, často kritizuje a svoje okolí, dceru nevyjímaje, shazuje. Vyjít s ní je možné pouze tehdy, když jí ve všem vyjdete vstříc. Jenže to se dá vydržet jen nějakou dobu, nikoliv celý život. 9. Likvidátorka sebevědomí

V dětství jste pro ni patrně nikdy nebyla dost dobrá a stejně negativní chování je pro matku-likvidátorku vašeho sebevědomí typické, i když jste už pěkných pár let dospělá. Pro cizí oči možná až paradoxně taková matka adoruje své druhé dítě, vás naopak ničí. Vy pak o sobě neustále pochybujete a s tímto přístupem se velice těžko žije. Problém je třeba hledat v matčině minulosti; zkuste si s ní otevřeně popovídat, a pokud to nelze, objednejte se na psychoterapii. Matku změnit nemůžete, ale sebe a své sebehodnocení ano.