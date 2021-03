Za mladistvý vzhled vděčím oleji z šípků, říká dvaapadesátiletá matka

Její třicetiletá dcera Arianna Chamberlainová si ze svých kamarádů často dělá legraci, že má sestru, která je jen o kousek starší než ona. Ve skutečnosti jim představuje vlastní matku.

„Je milé, že nám lidé nevěří. Myslí si, že jsme sestry. Málokdo si to nechá vymluvit. Když jdeme společně na večeři, všímají si nás mladí muži a navazují kontakt. Myslí si, že jsme buď stejně staré kamarádky nebo sestry. Jsou v šoku, když jim odhalím svůj skutečný věk,“ sdělila dvaapadesátiletá žena pro server Daily Mail.



Radost má i její dcera, která má dobré vyhlídky do budoucna. Genetika by jí mohla být nakloněna a stejně jako matka by mohla vypadat mladistvě. „Jsem ráda, alespoň vím, že se nemusím bát stárnutí a mám určitou představu o tom, jak asi budu vypadat,“ svěřila se s tím, že má s matkou dokonalý kamarádský vztah a je pro ni nejbližším člověkem.

Obě ženy milují večírky, nákupy a rády spolu chodí do společnosti. Pravidelně si vyhrazují den jen pro sebe, kdy se od rána hýčkají kosmetickými procedurami a pak se vydají do víru velkoměsta. „Zajímáme se o nejnovější trendy a jdeme s dobou. A co je základem pro mladistvý vzhled? Kvalitní kosmetika. Třeba skvělý olej z šípků,“ doplnila matka.