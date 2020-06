Samota, ekonomická závislost i vztahové potíže. To vše obnáší mateřství

Jestli vaše představy o mateřství kopírují reklamní spoty s rozesmátými šťastnými rodinkami, realita pro vás bude tvrdým nárazem do zdi. Mít děti je fajn, to bez debat, ale zároveň je to jedno z nejnáročnějších období v životě ženy. Narození potomka zacloumá celým vaším dosavadním životem. Vaše nová pracovní doba trvá 24 hodin denně, navíc je mizerně placená. Co vás čeká?