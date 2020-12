Sedminásobná máma dostává perverzní nabídky kvůli mateřskému mléku

Misty třikrát porodila dvojčata a k tomu má ještě jedno dítko. Dohromady tedy odnosila, porodila a odkojila sedm dětí. Manžel jí se všemi ratolestmi denně pomáhá, protože má práci, kterou může provozovat z domova.

„Jsem vděčná za tak velkou rodinu. Když mi lékař poprvé oznámil, že čekám dvojčata, byla jsem nadšená. Pak se nám narodila další dcera. Následující těhotenství opět odhalilo dvojčata a to poslední taktéž. Vždy jsme počali přirozeně,“ sdělila Misty pro Daily Mail. Všechny děti kojila tak dlouho, jak ony samy vyžadovaly.

Neměla důvod s kojením přestat, protože už od prvního porodu vždy měla velký přebytek mléka. Každý den musí odsávat, aby neměla bolesti, protože má mléka dostatek ne pro jedno dítě, ale někdy i pro deset.

Pravidelně dodává mléko do porodnice. Zároveň dává ale i inzeráty na internet, protože si na prodeji mateřského mléka může slušně vydělat. A vzhledem k tomu, že je studentkou medicíny a má sedm dětí, každá koruna navíc je pro ni dobrá. Mléko ale neprodává každému. A to i přesto, že se někdy objeví opravdu velmi lákavá nabídka za statisíce.

Na inzeráty se totiž ozývají stále častěji muži, kteří touží po sání mateřského mléka přímo z jejích prsou. Nebo mají mléko pro vlastní potřebu a pijí ho. Sexuálně je to uspokojuje, což Misty vyvádí z míry. Mléko chce darovat nebo prodávat pouze za účelem využití pro děti. Přijde jí perverzní, že by její mléko konzumoval někdo jiný nebo s ním prováděl kdo ví co.



„Často se mi stává, že se ozývají muži, kteří tvrdí, že mají mléko pro své potomky. Brzy ale přijdu na to, že je to lež. Velmi mě překvapilo, kolik mužů po mateřském mléku touží,“ doplnila žena.

V budoucnu by se ráda stala náhradní matkou. Má vždy radost z toho, že může svým mlékem pomoct dítěti. Teď by ráda pomohla nějakému zoufalému páru přivést na svět potomka. „Já už jsem si sen o dětech splnila. A protože vím, jak úžasné to je, chci splnit sen i někomu jinému,“ dodala.