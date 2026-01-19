Co je masopust a kdy se slaví? Odpověď najdeme v církevním kalendáři. Masopust (latinsky carnevale, ze spojení carne levare – dát pryč maso) je období mezi svátkem Tří králů (6. ledna) a začátkem předvelikonočního půstu.
Jak se tradice masopustu měnily v průběhu času
Historicky byl masopust obdobím „světa naruby“. Masky umožňovaly beztrestnou kritiku vrchnosti i sousedů a dočasně se stíraly sociální rozdíly. V 19. století byly tradice nejsilnější, v období komunismu však docházelo k útlumu nebo se masopust měnil v organizované maškarní plesy.
Ačkoliv si masopust spojujeme hlavně s přípravou na křesťanský půst, jeho kořeny jsou mnohem hlubší. Etnologové v něm vidí ozvěny starořímských saturnálií – svátků, kdy se smazávaly rozdíly mezi pány a otroky a lidé si užívali nespoutané svobody.
V našem prostředí jde především o rituál přechodu ze zimy do jara. Naši předci věřili, že v tomto temném období roku je hranice mezi světem živých a mrtvých tenká. Masky tak původně neměly jen bavit, ale měly i ochrannou a magickou funkci.
Kdy je masopust?
Jeho délka je každý rok jiná, protože konec masopustu určuje datum Velikonoc. Celé období vrcholí takzvanými ostatky nebo fašankem – posledními třemi dny (neděle, pondělí, úterý), které předcházejí Popeleční středě. Právě tato středa ukončuje veškeré veselí a zahajuje čtyřicetidenní půst.
- Masopustní neděle: 15. února 2026 (hlavní den zábavy a tance)
- Masopustní úterý: 17. února 2026 (vyvrcholení, průvody, pohřbívání basy)
- Popeleční středa: 18. února 2026 (začátek půstu)
- Velikonoční neděle: 5. dubna 2026
Jak se slaví masopust? Průvod, hudba a rituály
V Česku má masopust mnoho podob, ale základní scénář bývá podobný: středobodem je masopustní průvod. Masky obcházejí jednotlivá stavení, tancují s hospodáři a za odměnu dostávají výslužku – tradiční jídlo, jako jsou klobásy, slanina, koblihy nebo pálenka.
Na mnoha místech se tradice změnila, zejména po covidovém období. Například městys Dešenice na Klatovsku nyní pořádá masopust na nádvoří tvrze, kde se sejdou všichni, kteří se chtějí bavit. Už se neobchází dům od domu.
Hlavní postavy a masky
Masky nejsou náhodné převleky; každá má svou roli a symboliku. Etnologové v nich často vidí pozůstatky předkřesťanských rituálů:
- Laufr (hejtman): Vedoucí průvodu, který žádá hospodáře o povolení k návštěvě. Je to mluvčí masek a strážce řádu v chaosu.
- Medvěd: Nejdůležitější maska spojená s plodností. Medvěd musí vytancovat hospodyni, aby se v domě drželo štěstí a narodilo se hodně dětí. Badatelé jej považují za pozůstatek předkřesťanských kultů síly a přírody.
- Kobyla: Často ji tvoří dva lidé. Představuje životní sílu i hříchy uplynulého roku. Na konci průvodu bývá rituálně „porážena“ a následně „oživena“ napitím se pálenky, což symbolizuje koloběh smrti a nového života.
- Basa: Zatímco kobyla je o přírodě, basa je o lidech. Představuje veškerou hudbu, tancovačky, hříšné hodování a nespoutanost. Kolem půlnoci na masopustní úterý se basa položí na nosítka a za doprovodu falešného kněze a plaček se vynese ven. Tímto rituálem lidé dávají sbohem všem radostem těla a připravují se na duchovní ztišení v půstu. Jakmile basa „zemře“, hudba musí utichnout.
- Smrtka: Připomínka blížícího se půstu a konečnosti pozemského veselí.
- Pohřebenář (slaměný): Název je odvozen od hřebenů, které se dělají ze slámy (nebo hrachoviny). Je to ta postava obalená v tlusté vrstvě slámy, která vypadá jako „chlupáč“. Je symbolem bohaté úrody a plodnosti. Hospodyně si z něj trhají stébla slámy na podestýlku pro husy, aby dobře seděly.
Regionální variace – není masopust jako masopust
Tradice se v rámci českých krajů liší nejen názvem, ale i podobou masek a zvyků:
|Kraj nebo region
|Místní název
|Charakteristický znak
|Hlinecko (UNESCO)
|Masopust
|Přísně dané masky (červené a černé), tradice od 19. století.
|Jižní Morava
|Fašank
|Silné sepětí s folklorem, kroji a cimbálovou muzikou.
|Haná
|Ostatky
|Důraz na lidovou satiru, humor a hanácké nářečí.
|Západní Čechy
|Masopust
|Bohaté zabijačkové hostiny a velké městské průvody.
|Valašsko
|Fašank
|Masky jako „pohřebenář“, které mají nejasný, archaický původ.
Fenomén Hlinecko
Vesnické masopustní obchůzky na Hlinecku jsou od roku 2010 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. V obcích jako Hamry nebo Studnice se totiž tradice udržela v téměř nezměněné podobě po generace. Masky zde mají fixní podobu a průvod se řídí přísnými pravidly, která se předávají z otce na syna.
Masopustní jídlo: Poslední tučné sousto
Bez jídla by masopust nebyl masopustem. Dříve platilo pravidlo, že se člověk musí v tomto období najíst tak, „aby vydržel celý rok“.
- Zabijačkové speciality: Jitrnice, jelita, prdelačka a ovar jsou základem.
- Koblihy a boží milosti: Sladké pečivo smažené na tuku, které symbolizuje slunce a blížící se jaro.
- Maso: Hlavně vepřové, které bylo v zimních měsících nejdostupnější po domácích porážkách.
Masopust ve světě: od Benátek po New Orleans
Tradice loučení s masem je celosvětová, ale nabývá různých podob:
- Mardi Gras (New Orleans): Obří festival s vozy, korálky a jazzem. Původně francouzská tradice se v USA změnila v masivní turistickou akci.
- Basilejský karneval (Švýcarsko): Zajímavost zapsaná v UNESCO – začíná až v pondělí po Popeleční středě ve 4:00 ráno a trvá přesně 72 hodin.
- Benátky (Itálie): Aristokratické, elegantní masky a historický luxus, který kontrastuje s hlučným českým lidovým masopustem.
Význam masopustu dnes
Dnešní masopust už není o magické ochraně úrody, ale o potřebě setkávat se. V digitální době je společný průvod obcí nebo sousedské posezení u jitrnic vzácným momentem autenticity. Je to čas, kdy odložíme mobilní telefony, nasadíme masku, nebo se jen přidáme k davu, a na chvíli se staneme součástí něčeho většího, co nás přesahuje – historie našich předků.