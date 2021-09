Hosté si často chtějí odnést část hotelu domů, říká ředitelka Four Seasons

Věnujete se nyní oboru, který jste původně studovala?

Mám to asi jako většina lidí, takže ne. V osmnácti letech jsem se z Klášterce nad Ohří přestěhovala do Prahy a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala biologii a chemii. Už během studia jsem začala spolupracovat s PR agenturou Best Communications, která tehdy měla úžasné portfolio zahraničních klientů vstupujících na český trh. Díky tomu jsem se dostala k zajímavým projektům, jako otevření první české prodejny Sephora, nákupní galerie Myslbek, Slovanského domu nebo kina IMAX v Atriu Flora.

Školu jsem sice dokončila, ale už v té době jsem věděla, že povolání středoškolské učitelky chemie a biologie nebude nic pro mě. V agentuře jsem zůstala osm let a po narození syna jsem se rozhodla pro pár měsíců mateřské dovolené a práci na částečný úvazek. Tehdy mě oslovili z hotelu Four Seasons s nabídkou pozice ředitelky PR a komunikace. Výběrového řízení jsem se zúčastnila i přesto, že byl segment pětihvězdičkových luxusních hotelů mému zaměření v agentuře na kilometry vzdálený. Novou práci jsem získala, ale váhala jsem, zda tak náročnou činnost na plný úvazek s devítiměsíčním synem vzít. Manžel mě v kariérním postupu, který nám oběma dával smysl, jednoznačně podpořil a já své práci propadla natolik, že více než prací se stala neoddělitelnou součástí mého životního stylu.