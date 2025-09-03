Počítač v druhé třídě, mobil nejdřív ve čtvrté. Expertka na digitální výchovu radí

Každé dítě zhruba od devíti let věku hledá vlastní identitu. Začínající puberta, prastarý program přírody, ho nutí postupně se odpoutávat od rodičů. | foto: Profimedia.cz

Pavla Matějů
  16:00
Každé dítě zhruba od devíti let věku hledá vlastní identitu. Důležitější než dříve je pro něj parta vrstevníků, do níž se často snaží začlenit nápodobou toho, co se děje v okolním světě. I to může být důvodem agresivního chování. Podle Martiny Ševcové, autorky příručky s názvem Rodič 21. století, jsou částečně na vině rodiče. „Zakazují, kontrolují a trestají, nebo nevedou dítě k samostatnosti a digitálním kompetencím,“ říká.

Odkdy a jak začít seznamovat dítě s digitálními technologiemi?
Například Američané – a nebudou jediní – mají speciální televizory už pro novorozence. Miminko uloží do kolébky, která je automaticky kolíbá, a před očima jim běží nějaký pomalý pohyb – třeba plave rybička – a k tomu hraje hudba. Obraz je v barvách, jaké by teoreticky měly dítě zaujmout, ale úplně malé děti barvy nevidí. Jde však o extrém. V Česku se říká, že by obrazovku mělo dítě sledovat až od tří let, ale raději ne na mobilu ani tabletu, protože ty jsou pro vývoj jeho zraku příliš malé, a může si „zadělat“ na dalekozrakost. A když už dítě zabavíme obrazovkou, pak jen na chvilku a bez dramatických zvuků. Sluch se totiž vyvíjí rychleji a více působí na pozornost dítěte, které se může vyděsit, a pak trpět podvědomými strachy. Z průzkumů u starších dětí víme, že jim nevadí střílečky, násilné filmy a seriály, krev v nejrůznějších počítačových hrách, ale reálné násilí ano.

Většina učitelů děti učí spíš myslet negativně, nikoliv kriticky.

