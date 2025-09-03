Odkdy a jak začít seznamovat dítě s digitálními technologiemi?
Například Američané – a nebudou jediní – mají speciální televizory už pro novorozence. Miminko uloží do kolébky, která je automaticky kolíbá, a před očima jim běží nějaký pomalý pohyb – třeba plave rybička – a k tomu hraje hudba. Obraz je v barvách, jaké by teoreticky měly dítě zaujmout, ale úplně malé děti barvy nevidí. Jde však o extrém. V Česku se říká, že by obrazovku mělo dítě sledovat až od tří let, ale raději ne na mobilu ani tabletu, protože ty jsou pro vývoj jeho zraku příliš malé, a může si „zadělat“ na dalekozrakost. A když už dítě zabavíme obrazovkou, pak jen na chvilku a bez dramatických zvuků. Sluch se totiž vyvíjí rychleji a více působí na pozornost dítěte, které se může vyděsit, a pak trpět podvědomými strachy. Z průzkumů u starších dětí víme, že jim nevadí střílečky, násilné filmy a seriály, krev v nejrůznějších počítačových hrách, ale reálné násilí ano.
Většina učitelů děti učí spíš myslet negativně, nikoliv kriticky.