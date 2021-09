Kde není láska, není společná cesta. Rozchody ale neodsuzuju, říká herečka Preissová

Na trhu se objevil váš knižní debut – sbírka fejetonů Jak jsem nebyla na Lvech. Jak to prožíváte?

Když teď slyším slovo debut, tak vlastně zjišťuju, že jsem trochu nervózní. Neplánovala jsem stát se spisovatelkou a ani se jí necítím být. Je to mé třetí dítě a já jsem v očekávání. Nemám problém s tím, že to třeba nebude něčí šálek kávy. Je to můj způsob, jak namalovat obraz toho, co se v mé duši odehrává. A písmenka poskládaná do knihy byla v této chvíli ten nejlepší způsob, jak to ze sebe dostat.

Ve svém věku, který nepopírám, se snažím hledat kvality, o kterých jsem dřív vůbec netušila, že existují.