Učebnice jsme odložili a nad znalostmi dětí žasnu, říká matka „domškoláků“

Zhruba jedenáct tisíc hodin společného času vyhrajete tím, když vaše děti nebudou chodit od první do deváté třídy do školy, uvádíte na svém webu. Jak moc náročné je těch jedenáct tisíc hodin zorganizovat?

Teď jsem na rodičovské dovolené s dvouletým synem a podnikám pouze v rámci domácího vzdělávání, takže organizace není moc náročná. Vlastně je to pro nás jednodušší, než kdybychom se měli pravidelně každý den někam vypravovat. Já myslím, že klíč k tomu, jak to zorganizovat, je moc neorganizovat. Většinou se rozhodujeme až ten den, co budeme dělat. Než se však narodil nejmladší syn, bylo to trochu náročnější, protože jsem pracovala z domova na plný úvazek. Děti ale byly už starší, tak se s nimi dalo domluvit, občas nám pomáhali prarodiče, když jsem měla práce víc. Nebo jsme to kombinovali s manželovou dovolenou a jeho možností home office.

Kluci se také nikdy neučili vyjmenovaná slova nebo násobilku, ale v praxi to přitom ovládají.