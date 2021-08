S rodinou procestovala tři kontinenty. Nejvíc voní Itálie, říká žena diplomata

Která země vám nejvíc voněla?

Asi Itálie. Tam moje smysly dostávají zabrat, protože je tam všechno strašně intenzivní. Vůně, chutě, barvy, zvuky… Vůně římských borovic se promíchá s výfukovými plyny motorek, to provoní jídlo z italské restaurace, odkud zazní zvučná italská konverzace, kolem projde pár v oblečení od italského návrháře a za ním probleskne patina prastarých omlácených oranžových zdí. Té krásy je někdy až moc! Do toho všude voní kytky, daří se jim i bez ruky zahradníka. My sami jsme vysadili třeba jasmíny, oleandry nebo buganvilii a stačí jen zalívat a pozorovat, jak všechno roste před očima.

Díky pandemii jsem zjistila, jak si Italové dokážou neuvěřitelně vymýšlet. Martina Leierová spisovatelka