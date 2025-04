Vaše profese je u nás zatím hodně nezvyklá. Vyvolává zvědavost?

Je pravda, že může vzbuzovat divoké představy.

Oprávněné?

Asi ne, myslím, že je to především velmi citlivá a odborná mediátorská práce.

Proč jste si ji vybrala?

Vlastně je to obráceně, já si intimní koordinaci nevybrala, spíš si ona vybrala mě. Původně jsem pracovala jako divadelní režisérka s komunitami, které prošly náročnou životní situací, útlakem nebo traumatem, přinášela jsem na jeviště skutečné příběhy, v nichž účinkovali neherci. Když přišel covid, dostala jsem pozvání na natáčení, abych při něm působila jako herecká koučka pro dětské a dospívající herce. Přijala jsem to, i když mi do té doby připadala práce u filmu dost stresující. A pak mi nabídli, abych se zúčastnila natáčení seriálu Sex O’Clock, který se připravoval pro Voyo.