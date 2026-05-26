Koncem dubna vyšel druhý díl vaší knihy #udrzksicht, tentokrát s podtitulem rychlovky. V textu mluvíte mimo jiné i o tom, jak důležité je nevyčítat si čas, který věnujeme sami sobě. Jakou péči si jako maminka dvou dětí dopřáváte vy?
Slunce, smích, samotu. Moje tři S. Hned ráno nejdřív ze všeho vyjdu ven a „pozdravím sluníčko“ s holkama v náručí. Klidně může být i pod mrakem, ale je to opravdu neskutečně účinný hack na probuzení těla i mozku. Taky se snažím smát i tomu, co mě dráždí, hledat jiné úhly pohledu, přepisovat programy, které se můj mozek naučil dřív. Smích umí změnit hodně věcí k lepšímu. A samotu potřebuju, abych dokázala fungovat. Jsem introvert, vlk samotář, což je vzhledem k mé práci a dcerkám dost náročné. Stačí ale pár minut, abych se cítila sama sebou.
Chybět mi nesmí ani hedvábný povlak na polštář a přenosné červené světlo. V hotelu, stejně jako doma, nikdy před spaním nesvítím bílým světlem.