Vyžaduje to hodně úsilí, velkou míru respektu a sebeovládání i schopnost komunikace. Tedy dovednosti, které by se bývaly hodily, než se vztah rozpadl. Je ale důležité snažit se alespoň při rozvodu. Hlavně kvůli dětem. Jak zařídit, aby je proces co nejméně poznamenal, popisuje Markéta Nováková ze spolku Cochem.