Co vám deset let v Číně dalo?

Dalo mi to obrovský nadhled, třeba abych každého hned neodsuzovala. Je to zkušenost, kterou vám nikdo nevezme a je podle mě snad mnohem cennější než studium. Odjížděla jsem tam naivní, hodně mladá, a jelikož jsem impulzivní, rozhodla jsem se ze dne na den. Můj přítel byl v té době pilot, já letuška a on tam dostal jako kapitán u jedné čínské letecké společnosti skvělou smlouvu.

První šok jsem zažila hned v taxíku, když taxikář během cesty z letiště v půlce cesty zastavil někde u křoví a šel na velkou. V hlavním městě! Utřel si zadek, nasedl, smrděl a jel dál.