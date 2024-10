Syn má dvě mámy, ale tátu taky. Žijeme v pravdě, říká herečka Marie Štípková

Nedávno jsem vás viděla v monodramatu Na první pohled. Pojednává o úspěšné advokátce, která ve své praxi obhajuje pachatele znásilnění až do chvíle, kdy si ona sama touto zkušeností projde. Během hodiny a půl podáváte strhující fyzický i psychický výkon. Cítíte se po konci představení s tak těžkou tématikou vyčerpaná?

Zrovna tahle inscenace je jedinečná v tom, že mě nějakým způsobem dovede ke katarzi. Otázka, kterou jste položila, je docela obvyklá. Někteří známí na mě třeba po představení ani nepočkají, jednak se jich to téma asi hodně dotkne a jednak často předpokládají, že já jsem úplně vyřízená. Ale ono to tak paradoxně vůbec není. Postava Tessy i text samotný má takový oblouk, že mě provede k nějakému dnu, od kterého se můžu odrazit a na konci odcházím očištěná. Samozřejmě jsem unavená, ale s konečnou odezvou publika zároveň přichází i euforie. Fakt, že to mám za sebou a že to proběhlo dobře, mě znovu nabije energií. Takže na to, co je to za věc, jsem relativně v pohodě a jsem dokonce schopná se s někým potkat.

Ve hře se i rozpláčete. Jak moc se během představení vnitřně ztotožníte s postavou?

U každé postavy, kterou hraji, je pro mě důležité najít alespoň jedno téma, které nějakým způsobem můžu vztáhnout k sobě. V tomhle případě je to zejména pocit bezmoci, od toho se odrážím v mnoha momentech. To, že něčemu absolutně věříte, věnujete tomu celou svou bytost, a pak to najednou musíte přehodnotit, a přiznat sám sobě život ve lži či omylu. To bolestné prozření je pro mě něco, s čím se ztotožnit můžu.

Marie Štípková v představení Na první pohled

Jak po takovém výkonu vypnete? Pomůže vám třeba drink s přáteli nebo naopak potřebujete být sama?

Nejsem typ herečky, která by s padnutím opony a vypnutím světel přešla okamžitě do civilu. Nějakou chvíli samoty potřebuji. Ale mně všeobecně dlouho trvá, než si uklidím věci a vylezu ze šatny… a ten čas mi stačí. Naopak spíš před představením mám potřebu klidu, aby na mě nikdo moc nemluvil nebo mě nevyrušoval. Opakuji si text, jsem už v myšlenkách v té inscenaci a nedokážu se bavit na lehké téma. Po představení si ráda dám pivo, ale taky to není nutnost. Je fajn, když člověk hned neodchází domů a na chvíli se zastaví. A když je to s lidmi, kteří to viděli a chtějí sdílet nějaký zážitek, pocit nebo názor, tak je pro mě ta zpětná vazba důležitá. Radši slyším třeba i výtky nebo nesrovnalosti než neslyšet nic.

Podrobují vás přátelé po představení třeba i kritice?

Celkem jo. U téhle inscenace je to ale minimální nebo to není vyloženě kritika, spíš diskuze na téma. S lidmi z oboru se bavíme, jak je ta inscenace udělaná, jaké momenty jsou pro ně funkční, co by udělali jinak. U běžných diváků je to zase spíš o tom, že přicházejí se svými zážitky, což je také silné sdílení. Inscenace v nich otevře zasuté vzpomínky, ženy přehodnocují své zážitky. U mužů se zase občas setkávám s tím, že jsou zaražení a přemýšlí, jestli tu hranici (konsensuálního sexu – pozn. red.) třeba někdy nepřekročili. To je pro mě taky cenné, že jsou si schopni takovou otázku vůbec položit. Pak je srandovní, když vidíte část diváků (většinou jsou to muži padesát plus), kteří k sobě to téma vůbec nepustí. Nechají to kolem sebe projít a nerozumí tomu, co se řeší. Občas mají tihle muži vedle sebe ženu, která jde s tím příběhem, je dojatá a chtěla by se tomu poddat, ale nejdřív zkontroluje, jestli to „táta“ povolil. Jde samozřejmě pouze o můj dojem, nemusí to být nutně realita… Ale pár takových mikro příběhů už jsem si všimla.

Když jsem představení navštívila, tak v hledišti seděl jediný muž. Je to běžné?

Dlouhodobě si všímám toho, že převažují divačky. Naopak, když si na začátku představení všimnu, že je tam hodně párů padesát plus, tak se trochu leknu, že to bude náročná repríza. Ale zase to tak nemusí nutně být.

Marie Štípková česká herečka vystudovala gymnázium v Českém Těšíně a DAMU

od roku 2017 je členkou Švandova divadla

objevila se v několika filmových rolích a seriálech

V roce 2015 získala za roli Géši Gottfriedové Cenu divadelní kritiky, v roce 2024 byla za roli Tessy v monodramatu Na první pohled nominovaná na cenu Thálie i na Cenu divadelní kritiky

s partnerkou vychovává dvouletého syna

Cítíte během představení energii z publika?

Ráda bych řekla, že jo, ale já vlastně nevím, nakolik je to můj pocit a nakolik realita. Něco si v hlavě vytvořím, vidím nějaké lidi, leknu se toho, ten strach se dostane do těla a pak se mi nehraje tak dobře. Naopak někdy, když nestihnu vyhodnotit, kdo tam sedí, si to prostě užiju. Mám pocit, že poznám vnímavé a nevnímavé publikum. Publikum, které s tím jde a dokáže se na některých místech třeba i zasmát. Text té hry je sice o znásilnění, ale má i odlehčené momenty. Někdy je na překážku, že lidi znají to hlavní téma. Bojí se pak uvolnit a smát. Ale mě mnohem víc baví, když si to na začátku dovolí a pak jim úsměv zmrzne. Každá repríza je úplně jiná, je to pro mě taková laboratoř.

Divadlo obecně je velice subjektivní záležitost, a to je fakt, který na něm někdy nesnáším. Nelze zkrátka objektivně říct, co je dobré. Neřku-li nejlepší. Každý to vnímáme úplně jinak. Záleží na vkusu, na tom, co je zrovna trendy i na tom, jaký se sejde vzorek diváků či porotců. Jedna inscenace či výkon se nemůže líbit všem. Trochu teď narážím na předávání cen Thálie… Ale myslím, že jakékoliv hodnocení v tomto směru nemůže být soutěží. Je fajn vědět, že jsou tři výkony, kterých si povšimli jak lidé z veřejnosti, tak z divadelní obce, ale určovat potom pořadí je zvláštní a vyvolává to různé pocity na různých stranách. Přijde mi to zbytečné. Nepotřebujeme dostat medaile. Ale třeba to říkám jen proto, že jsem skončila druhá až třetí (smích).

S představeními jezdíte na zájezdy také mimo Prahu a na festivaly. Chovají se tam diváci jinak než v Praze?

Pokaždé je to jiné, už jen proto, že se hraje v jiném prostoru. Představení, které jste viděla ve Studiu Švandova divadla o kapacitě šedesáti lidí, jsem hrála třeba v klasickém kukátkovém divadle v Olomouci s balkony. A to je najednou úplně jiný pocit. Stejně tak jsem ho hrála v blackboxu (typ divadla – pozn. red.) v Plzni nebo Hradci Králové. Pro každý prostor musíte inscenaci trochu upravit, pokaždé jsou třeba jiná světla. Co se týče diváků, je to spíš tak, že já do nich v průběhu představení vidím a vím, v kterým momentech si jich stihnu všimnout a ve kterých momentech s nimi potřebuji komunikovat. A na zájezdech musím řešit, jestli to vůbec půjde. V Olomouci jsem třeba kvůli intenzitě světel do lidí skoro vůbec neviděla a měla jsem z toho špatný pocit. Potřebuji diváky vzít do hry, potřebuji tam být s nimi, ne sama. Nakonec jsme našli nějaký kompromis a šlo to. Navíc na festivalech jsou diváci specifičtí. Většinou jsou dost zvyklí chodit do divadla, takže je náročná tématika tolik nezarazí.

Divadlo miluje už od dětství

Když jsme u té náročné tématiky, vrátím se ještě k inscenaci Na první pohled. Myslíte si, že nad tématem znásilnění přestává společnost pomalu zavírat oči?

Myslím si, že se o tom jednoznačně více mluví. Nejen, že se přestávají zavírat oči, společnost pomalu mění názor. Svědčí o tom například schválení zákona se změněnou definicí znásilnění na základě absence souhlasu. Dřív bylo znásilnění definováno jako čin, při kterém je použito násilí a vůbec se nebraly v potaz případy zamrznutí oběti, které přitom činí nějakých 70 procent. Nebo současná kampaň Konsentu v MHD, která vyvolává bouři na obou stranách. Ozývají se lidi, kteří to banalizují stylem „ to už se nebudu na nikoho moct ani usmát“. Na druhé straně jsou tu zástupy lidí (a mezi nimi i muži), kteří reagují pozitivně. Sdílejí své zážitky, případně děkují za vytváření bezpečnějšího prostředí pro jejich dcery, ženy či vnučky.

Myslím si, že v tomhle hraje důležitou roli nejmladší generace. Mám pocit, že s každou další přicházející a pojmenovanou generací mladých lidí se to téma otevírá víc a víc. A jasně, můžeme se jim posmívat, že jsou přecitlivělí, ale mně přijde dobře, že se ozývají a vymezují. Přijde mi super jim naslouchat, vnímat, co potřebují a pokusit se dělat změny. Protože fakt, že jsme v něčem vyrostly/i, na něco si zvykly/i a naučily/i se, že něco musíme vydržet, přece neznamená, že je to tak správně. Měli bychom si naslouchat a proměnit společnost tak, aby byla lepší a citlivější k sobě navzájem. To je jediná možná cesta.

Nijak veřejně neskrýváte, že žijete s partnerkou a vychováváte spolu dvouletého syna. V naší společnosti jsou duhové rodiny stále brány poměrně kontroverzně. Z jakými reakcemi se setkáváte?

Myslím, že máme obrovské štěstí na několika frontách. Žijeme v Praze, navíc se pohybujeme ve sféře vzdělaných a kulturních lidí, takže se téměř nesetkáváme s odmítavými reakcemi. Je to pro nás bezpečné, příjemné a vlastně jsme se doposud s hrubými poznámkami, neřkuli slovním nebo fyzickým násilím nepotkali.

Občas se setkáváme se stereotypními názory, ale jsou to spíš zážitky, kterým se pousmějeme. Zazní „legrační“ fóry, jako že já jsem táta, ale mám pocit, že jsou to všechno věci, které umím buďto odpálkovat nebo slušně říct, že to tak není, že jsem máma, protože je moje pohlaví je, jaké je, a že si role doma nerozdělujeme, podle toho, kdo nosí peníze a kdo vychovává dítě. Navíc se snažíme vychovávat dítě obě dvě stejnou měrou, což by měl být standart i u hetero párů. Rozhodně by to pomohlo celé společnosti.

Ale to jsme zase u těch patriarchálních vzorců. Já samozřejmě nevím, co bude dál. Co nás na cestě, kterou jsme si zvolily, potká, nebo co potká syna. Pro mě je velmi křehká zejména ta pozice dítěte, které bude vystaveno dětsky krutým poznámkám a otázkám. Na druhou stranu mě uklidňuje, že žijeme v pravdě.

Můžete to vysvětlit?

Netvrdíme synovi, že nemá tátu. On tátu má, potkává se s ním a tráví spolu čas. Naopak mám pocit, že syn má výhodu násobně většího počtu babiček a dědečků než ostatní děti. Má kolem sebe lidi, kteří ho milují, a to, jakého jsou pohlaví, je přece druhotná věc. Uvidíme, co přinese náš další příběh. Každopádně se vždycky budeme snažit, aby to co nejméně zasáhlo syna.

Jste připravené být k synovi otevřené?

Určitě. Vlastně si myslím, že to děláme už teď. Máme kamarády gaye, kteří žijí v páru, navštěvujeme se. Takže synovi už jsme řekly, že jsou to strejdové, kteří spolu žijí, protože se mají rádi a že je v pořádku, když se mají rádi dva muži. Stejně jako má máma Anna ráda mámu Máju. Rozlišujeme se doma jménem a funguje to moc hezky, syn to používá a nemá s tím vůbec problém.

Samozřejmě v jesličkách občas zazní sousloví „ta druhá máma“. Tety v jesličkách tolik neopravujeme, ale není to tak, že jedna z nás je na prvním a další na druhém místě. Někdo má roli danou biologicky a někdo ji přijal. Ale v tom, jak se investujeme do rodičovství, rozdíl není.

Coming-outem si Marie Štípková prošla před lety skrz bulvár

Co se týče biologického rodičovství, tak biologickou matkou je vaše partnerka?

Přesně tak. My jsme se s partnerkou docela dlouho bavily o tom, že dítě chceme a hledaly jsme způsob, jak toho lze docílit. Přemýšlely jsme o formě sdíleného rodičovství, kdy se domluví gay a lesbický pár a vychovávají dítě na bázi střídavé péče. Tam jsme ale narazily na fakt, že nikdo z nám blízkých gay párů, dítě mít nechtěl.

Nakonec jsme našly vyladěného člověka s tím, že jsme se mezi sebou domluvili, že na něj nebudeme klást žádné nároky, co se střídavé péče týče. Všichni tři jsme se shodli, že nechceme, aby byl otec zapsaný v rodném listě, aby nemohlo dojít k situaci, že po něm budeme vymáhat peníze. Jediné, co jsme chtěly, je, aby byl přiznaný, aby syn věděl, kdo je jeho otec. A aby se v jeho životě objevoval. V současné chvíli se synem jeho táta tráví poměrně dost času. Mají spolu jedno odpoledne v týdnu, kdy jsou úplně sami. Táta vyzvedne syna z jesliček, jsou jen spolu a my to nijak nekontrolujeme.

Partnerka to tehdy, když se nás někdo ptal, hezky pojmenovala, že jsme se na celou situaci začaly dívat z pohledu dítěte. Nechtěly jsme dárce genetického materiálu, ale někoho, kdo dítě chce, kdo se bude objevovat v našem společném životě. Nechtěly jsme synovi lhát, že ho přinesl čáp, nebo že nám někdo půjčil semínko. Zároveň ale respektuji, když se někdo rozhodne pro jinou cestu. Není jednoduché žít v duhové rodině a jako právoplatné vnímám všechny varianty. My třeba později narazíme na něco, co jsme při plánování nedomyslely. Myslím si, že je vždycky fajn se zastavit a podívat se na situaci očima dítěte. Nechtěly jsme, aby byl syn v budoucnosti smutný nebo naštvaný, že neměl tátu.

Vím, že jde o velice osobní otázku, ale můžete říci, jak probíhalo rozhodování o tom, kdo vaše dítě odnosí?

To bylo docela složité. Náš ideální plán je, že máme dvě děti a každá odnosí jedno. V úplně ideálním případě mají stejného tátu (což už víme, že se asi nestane). Jsem starší než partnerka, takže jsem byla logicky první na řadě. Partnerce ale podstatně intenzivněji tikají biologické hodiny a já měla pořád spoustu „co kdyby“, „ale“, „ještě“… zkrátka důvody, které mě od možného těhotenství zdržovaly. Možná zástupné, možná ne.

Velkou roli v tom určitě hrálo mé povolání, protože mateřství vás na nějakou dobu vyřadí. Měla jsem paniku, že se musím jakoby rozhodnout, že končím s divadlem, že na tu možnost musím být připravená. Uměla jsem si v té době představit mít rodinu, ale nebyla jsem připravená dítě odnosit a porodit. Tak jsme se domluvily, že si to vyměníme, myslím, že ke spokojenosti obou stran.

Momentálně řešíme otázku druhého dítěte a já jsem trochu tam, kde jsem byla. Samozřejmě je tu i varianta, že by druhé dítě měla zase partnerka. Uvědomuju si ale, že možnost odnosit a porodit dítě je něco velmi jedinečného a nerada bych se toho jen tak vzdala. Takže rozhodnutí je na mně. Vzhledem k věku syna by bylo ideální mít druhé dítě teď. Zároveň ale vidím, jak velká je to zátěž pro vztah, o který také nechci přijít. V tuhle chvíli mám rozhodovací paralýzu.

Váš coming-out proběhl skrz bulvár. Co se tenkrát stalo?

Teď už je to spíš taková veselá historka, ale tehdy to bylo těžké. Chodila jsem v té době s Anetou Langerovou a byla jsem vyoutovaná jen před pěti nejbližšími lidmi. Aneta mě od začátku upozorňovala: „Hele, uvědom si, kdo jsem. Může se to rychle stát věcí veřejnou, takže by sis měla promluvit s mámou a tátou a říct jim to.“ Ale žila jsem tehdy v Praze, byla v posledním ročníku na DAMU a domů na Moravu jsem nejezdila tak často.

Už jsem měla naplánovanou návštěvu domova s tím, že to minimálně s mámou otevřu. Ale pár dnů před tím plánovaným víkendem vyšel v bulváru článek s fotkou, který si přečetli sousedi a při prvním setkání s rodiči to dali k dobru, jestli je to pravda. Bylo to hodně nepříjemné a já jsem nedokázala udělat ani ten krok, že bych našim zavolala, potvrdila jim to nebo se jich zeptala, jestli o tom už vědí. Až když jsem přijela jsem a šly jsme s mámou na na pivo, tak se mě zeptala, jestli je to pravda. Proběhla krátká výměna vět a máma nakonec řekla, že je s tím v pohodě.

Ale já tehdy nebyla natolik statečná, abych to otevřela tak nějak úplně, takže hodně doplňujících otázek padalo až při dalších setkání. Rodiče a blízcí si navíc pak musí projít vlastním coming-outem. Naučit se o tom otevřeně mluvit před svými blízkými. Naši jsou v tomhle skvělí. Nakonec za mě tenhle srandovní coming-out skrz bulvár udělal hrozně moc práce. Nemusela jsem od té chvíle činit žádná rozhodnutí, komu to řeknu a jak. Najednou to věděli úplně všichni.

Marie s partnerkou vychovávají společně syna.

Jsou v Česku duhové rodiny oproti těm tradičním nějak znevýhodněné?

Jednoznačně ano. Od ledna 2025 sice vejde v platnost nový zákon týkající se partnerství, který by to znevýhodnění mohl částečně vyřešit. V tuhle chvíli jsou totiž znevýhodněné hlavně děti v duhových rodinách. V naší republice v současnosti dítě nemůže mít dva rodiče stejného pohlaví.

Právně tedy nemám k synovi žádný vztah, byť žijeme od jeho narození v jedné domácnosti. V případě vážné nemoci nebo úrazu syna, nemám žádné rozhodovací právo stran toho, co se s ním bude dít. A ve chvíli, kdy by se něco stalo partnerce, museli bychom projít složitými soudními procesy, jestli mi bude svěřen do péče nebo ne. Automaticky by ho totiž stát přidělil nejbližšímu pokrevnímu příbuznému. Díky výše zmiňované změně zákona se snad blýská na lepší časy.