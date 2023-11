Dědovy rady jí zachránily život. Díky němu mělo gestapo Marii za hloupou

Pochází z učitelské rodiny z Dačic. Narodila se v roce 1924 a v tom spočívá její smůla. Holky a kluci tohoto ročníku byli za války posláni na nucené práce do Německa. V roce 1944 museli nastoupit do vlaků a pak dřeli v továrnách na místech německých dělníků, kteří umírali na frontě. V rodině nastala panika: Musíme něco udělat, přece není možné, aby Marie, absolventka gymnázia, kopala v Německu zákopy, vždyť to nepřežije!