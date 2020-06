Jak se cítíte v roli profesionální televizní rádkyně?

Přistupuji k tomu s pokorou a baví mě to. A taky mě stále překvapuje, kolik lidí do našeho pořadu volá a ptá se. V prvních dílech to byly záležitosti související s koronavirem jako třeba ošetřovné nebo podpora pro OSVČ, dneska už je to takový mix témat od nemovitostí přes manželskou smlouvu, důchody až po dotaz „zdědil jsem les, co s ním“. Někdy to jsou opravdu pěkné vychytávky.