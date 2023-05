Pěstounů je v Česku málo a po zrušení kojeneckých ústavů budou v dohledné době chybět zoufale. Ne každý má tu odvahu jako třeba MARCELA DĚDOVÁ (48), jež se s manželem za 21 let postarala o deset dětí, které by jinak musely vyrůstat v ústavní péči, a do toho ještě o dvě vlastní. Rodina se přitom potýkala s dětskými traumaty, s útěky i krádežemi některých svěřenců, ale také se smrtí. „Nejkrásnější je, když mě dnes už ty dospělé a samostatné děti obejmou a řeknou: ,Maminko, ty jsi naše nejlepší a nejskvělejší,‘“ říká. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA