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Proč Marc Cucurella nikdy nestříhá vlasy? Drží si je kvůli synovi s autismem

Martina Procházková
  10:13
Španělského obránce a mistra světa 2026 Marca Cucurellu nejde na fotbalovém hřišti přehlédnout. Jeho dlouhé kudrnaté vlasy povlávají při obraně týmu na hřišti všemi směry a jen tak tak je zkrotí čelenkou. Energická image „na Ježíše“ ale není jen póza, jeho ojedinělý účes má dojemný důvod.

Na hřišti je jeho účes nepřehlédnutelný: Marc Cucurella se řadí mezi muže s nejrozpoznatelnějším fotbalovým lookem na světě. Jeho styl „na Ježíše“ vytváří na pažitu řadu úsměvných momentů, když mu vlasy vlají všemi směry, přestože je krotí čelenkou.

A i když dal naději klukům s vlnitými vlasy, že kvůli sportu není nutné krotit styl, v mnoha situacích během mistrovství světa jsme kroutili hlavou, jak se s takovými kadeřemi dá bránit a proč nejsou alespoň v culíku.

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Důvod není snaha o originalitu a extravaganci, ale je mnohem dojemnější: Cucurellův nejstarší syn Mateo. Mateo totiž trpí poruchou autistického spektra, téměř nemluví a díky rozevlátým vlasům svého otce na hřišti vždy bezpečně najde.

Přímo na hřišti slavil španělský obránce Marc Cucurella i s manželkou a dětmi.
Španělský obránce Marc Cucurella se synem Mateem
Španělský obránce Marc Cucurella s pohárem po vítězství FIFA 2026
Španělský obránce Marc Cucurella se synem Mateem zdraví malého bratra Lamina Yamala Keynea
Španělský obránce Marc Cucurella s dětmi na hřišti po vítězství FIFA 2026
15 fotografií

Dojemný osobní příběh a život s autismem

Marc Cucurella poznal svou partnerku Claudii Rodrígues už během puberty a vychovávají společně tři děti: nejstaršího Matea (2019), Ria (2021) a dceru Bellu (2022).

Právě nejstarší Mateo žije s autismem a přeskládal Cucurellovi životní hodnoty. Fotbalista na sociálních sítích sdílí své úspěchy ve fotbalové kariéře, ale také střípky rodinného štěstí, u kterých dává najevo, čím si prošli a jak moc pro něj rodina znamená. „Vždy říkám, že rodina je na prvním místě. Fotbal je důležitý, ale rodina je mnohem důležitější,“ míní.

O poruše autistického spektra u svého syna se rozmluvil například v seriálu Married to the Game, kde i s partnerkou sdíleli, jak se u syna autismus projevoval: všimli si, že se Mateo chová a projevuje jinak, než měli jeho sourozenci a nejprve měli za to, že má jen pomalejší vývoj. Četná vyšetření však nakonec diagnózu potvrdila a oba rodiče se museli s novinkou srovnat a naučit žít.

Marc a Claudia v dokumentu mluví o tom, jak náročné byly chvíle, než Mateovi autismus potvrdili, jak těžké bylo najít vyhovující školu i terapie pro syna a jak nesnadné je získat podpůrné služby pro děti s autismem, a to i pro finančně zaopatřenou rodinu. S Claudií se museli naučit rozumět Mateovi, jeho přemýšlení a emocím, protože ze sebe vydal vždy jen pár slov.

primevideosportuk

Marc Cucurella & Claudia Rodríguez share their story about their son Mateo, who has autism

1. května 2025 v 15:19, příspěvek archivován: 23. července 2026 v 8:57
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Fotbal, který byl do té doby Cucurellovou nejvyšší prioritou, tak ustoupil na druhé místo: nechal se slyšet, že by se nikdy neupsal žádnému týmu a nepřestěhoval do žádného města, které by nemělo vhodný školský systém a terapeutické programy pro Matea.

Osmadvacetiletý obránce španělského národního týmu tak upřednostňuje rodinu. Snaží se s ní trávit co nejvíce času, veřejně mluví o autismu a svým přístupem se se ženou snaží ukázat, že i s takovou poruchou lze vychovávat šťastné a spokojené dítě, ale že tato cesta je náročná a žádá si pochopení, velkou trpělivost a mnoho ústupků.

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