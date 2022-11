Spolu, nebo vedle sebe? Manželství z rozumu účastníky na konci vysají

Český senát řeší zajímavý problém: rozhoduje, zda by nestálo za to oceňovat dlouhodobá manželství za věrnost (Návrh senátorky Jitky Chalánkové, která předsedá podvýboru pro rodinu, má motivovat Čechy k tradičnímu svazku a ukázat jim jeho krásy). Parametrem posouzení kvality manželství má být především délka vztahu muže a ženy. Jenže ta přece o věrnosti v manželství a o skutečně krásném a naplněném svazku neříká vůbec nic…

V té souvislosti přichází otázka, jak se pozná zdravé a kvalitní (nejen navenek) manželství, které utvoří celoživotní pár a v němž přitom zůstává skutečná láska. Existuje ještě?

A žili spolu šťastně až do smrti

Už jako malé nás formovaly pohádky a romantické příběhy, které nám snad dávají návod na to, jak se zamilovat či okouzlit muže/ženu našich snů. Ovšem tato velká paráda vždy končí svatbou. Pak jako by už život nebyl. Zvonec nekompromisně zazvoní a vy už se nedozvíte, jak proběhla svatební noc, jak si princ sedl s tchyní, nedejbože zda láska pokračovala i s příchodem dětí, stárnutím, rozdílnými koníčky a povahami a vzájemným vyjasňováním si priorit. A co Růženka a princ udělali pro to, aby jim láska přetrvala „šťastně až na věky“, aniž by se ona musela dát na každovečerní popíjení prosecca, zatímco on vyjížděl hasit svou vášeň do podzámčí…

„I když se to v současných médiích nezdá, protože lidé si raději přečtou o partnerských problémech než o tom, jak to někomu klape, jsou lidé, kteří spolu celý život fungují, mají naplněný vztah a jsou spokojení,“ míní vztahový terapeut Karel Chába.

Dodává, že v takovém kvalitním vztahu nesmí lidé zapomínat na svůj společný projekt. „Musí mít něco, z čeho se budou společně radovat, a něco, co spolu budou sdílet. A také je třeba si uvědomovat, že vztah není statický a vyvíjí se. Představa, že partnera znám dlouhodobě a že se nemusím hlouběji zajímat o to, co jej trápí, jaké má sny, s čím se vnitřně pere, je mylná. To jsou témata, která máme neustále zjišťovat, abychom svůj protějšek znali a věděli o něm potřebné. Nesmíme řešit jen provozní věci a plány na víkend, musí tam být snaha zajímat se hlouběji o partnerovy potřeby a ty se snažit skutečně naplňovat. Snaha o emocionální, ale i sexuální intimitu a udržování touhy ve vztahu,“ shrnuje nejzákladnější rady pro šťastný a láskyplný svazek Chába.

Každý vztah v našem životě má svůj význam a důležitost. I ten, který skončí. Každý vztah je zdrojem sebepoznání a něco nám přinesl. A pokud tento dar poznání využijeme ve svůj prospěch, potenciál spokojenějšího vztahu na sebe nenechá dlouho čekat. Iva Filipi, vztahová koučka a mentorka

Láska se vyvíjí a časem mění. To, co by ze začátku pod silou vášně shořelo jasným obřím plamenem, se ustálí na malém klidném plamínku, ovšem stabilním, teplém a bezpečném. Zralý vztah stojí na zdravé komunikaci, toleranci, upřímnosti a důvěře. A na společném růstu.

„Harmonický partnerský vztah je ‚makačka‘ a je potřeba o něj neustále pečovat. Každý partnerský vztah je také zároveň cennou zkušeností a příležitostí k hlubšímu sebepoznání. A právě v momentě, kdy víme, kdo jsme, a umíme si sami sebe vážit, potkáváme ty partnery, se kterými máme nejvyšší šanci prožívat vzájemnou blízkost a partnerskou harmonii,“ doplňuje vztahová koučka a mentorka Iva Filipi.

„Je dobré si připomínat, jaký vztah vlastně hledáte nebo jaký chcete mít. Jak se ve vašem vztahu cítíte a co se vám nedostává. Ruku v ruce s těmito představami jde ale také nutnost převzít svoji odpovědnost a ochotu odpouštět sobě i druhým,“ radí dále Iva Filipi.

Možná jste však došli až do bodu, kdy ze vztahu pod náporem povinností a všedních dní ty podstatné aspekty vymizely a vy už nemáte sílu nebo chuť to napravit a na vztahu dřít. Láska se pomalu vytratila nebo stojí na ústupcích, malých podvodech a lžích, aby „venku“ nešlo nic poznat nebo aby se dal vztah pro dobro domácnosti jakžtakž vybalancovat. Vítejte na prahu možného vztahu z rozumu.

Jde to jen hlavou a bez srdce?

Rozumově postavené vztahy měly v minulosti silnou tradici a nutně nemusely znamenat absenci lásky. Šlo zpravidla o vztahy založené na vzájemném respektu, kterému bylo potřeba se učit, a mnohdy byly velmi silné a stabilní, i když o věrnosti manželů nic nevypovídaly.

Nicméně na rozdíl od dob minulých máme dnes možnost volit si a ovlivňovat, nakolik dané proměnné do našeho vztahu pustíme. Nikdo nás do vztahu z rozumu nenutí, z rozumu je neuzavíráme. Ten nyní přichází v momentě, kdy odešla láska. Ať už z důvodu společného majetku, firemní politiky, půjček a hypoték či v neposlední řadě pro oblíbené zaklínadlo: „Kvůli dětem.“

Jak poznat, že setrvávám ve vztahu z rozumu, a co s tím? „Stejně jako v životě, tak i ve vztazích procházíme vztahovými fázemi. Nadmíra rozumu může do našeho vztahu přicházet plíživě a nepozorovaně. Zprvu nemusíme projevy nespokojenosti či častějších hádek s nezdravým vývojem vztahu spojovat. Pakliže však dlouhodobě mluvíme o našem protějšku i vztahu neperspektivně, je na čase se zastavit a zhodnotit stav věcí,“ doporučuje mentorka Iva Filipi.

Jestliže přichází dlouhodobá nespokojenost, podrážděnost, frustrace, vztahová únava a ztrácíte zájem o společnou vizi, zpozorněte. „Velmi dobrým průvodcem jsou naše pocity. Je třeba nepotlačovat je, ale reflektovat je. Ty jsou totiž jasnou odpovědí na to, jaký vztah skutečně žijeme. A otevřeně to s partnerem či partnerkou řešit. Vyhýbání se nepříjemným rozhovorům je jen odloženou nespokojeností, která bude v čase divoce stoupat,“ upozorňuje.

A na konci nezbylo nic

Lze ve vztahu z rozumu dožít spokojeně „až do smrti“? Odpověď je velmi složitá a záleží na konkrétním jedinci. Odborníci se ale shodují, že tato jízdenka má jen časově omezenou platnost.

„Člověk může být teoreticky spokojený i ve vztahu udržovaném z rozumu. Je to velmi subjektivní. Záleží na spokojenosti jedince na základě vnímání jeho hodnot, cílů a motivaci, proč v tom vztahu je. Opravdu dlouhodobě spokojení jsou však podle mého lidé, kteří mají ve vztahu i city a lásku,“ doplňuje vztahový terapeut Karel Chába.

V dlouhodobých vztazích jsou partneři ochotní se tomu druhému emocionálně otevřít a poctivě se snažit porozumět tomu, co se v tom druhém děje. Takoví lidé spolupracují a dokážou kvalitní svazek udržet. Karel Chába, vztahový terapeut

Jedním dechem dodává, že žít v dlouhodobém svazku jen z rozumu je velmi náročné. „Jsme v tom schopní teoreticky fungovat, ale nemyslím si, že jsme schopní ve vztahu, kde popíráme či upozaďujeme svoje city, pocity, potřeby, zdravě růst. Dle mého takové vztahy uzavírá člověk, který v sobě nedokáže něco překonat a někam se posunout,“ dodal Chába.

Rozhodnutí udržet pouze rozumově něco tak komplexního a složitého, jako je partnerský vztah, je tedy spíš krátkozraké. Ovládat své potřeby a emoce tak, jako třeba v práci nebo na schůzce, zvládáme jen dočasně. Jenže nejsme roboti a časem se naše potřeby ozvou.

Přírodu neobelstíme

„Sexuální i emocionální intimita je pro většinu z nás velmi důležitá, a pokud ji dlouhodobě nezažíváme, tak přichází frustrace. Přijdeme si odmítaní, neatraktivní, nedůležitější a bez jedinečnosti. Někdo se v tom cítí dehonestován a ztrácí pocit psychologického bezpečí,“ míní vztahový terapeut s tím, že s tím druhým tu chybí velmi důležité pouto.

Deficit lásky přímo úměrně přitahuje nevěru. „V takovém vztahu dřív či později začneme pociťovat deficit lásky a začneme ji automaticky vyhledávat jinde. Pravděpodobnost nevěry je v takovýchto vztazích mnohem vyšší právě z důvodu vyšší absence emocí a spokojenosti v intimní oblasti,“ upozornila Iva Filipi.

Tím, že manželství překlikneme na rozumovou kolej, potlačujeme důležitou sexuální chemii v nás. „To je, jako byste se snažili přeprogramovat evoluční kód v nás. Tato chemie buď je, nebo není. A snahy vyšperkovat osobnost partnera aspekty zábavnosti, spolehlivosti, empatie či milého projevu zkrátka nebudou dlouhodobě fungovat. Sexuální chemie je hlavní činitel blízkosti a představuje komunikační koření vztahu,“ vzkazuje koučka.

Nesvádějte to na děti

Udržovat manželství čistě z rozumu kvůli těhotenství nebo kvůli dětem je ošklivá výmluva na naši neochotu či neschopnost vystoupit ze zažitého vzorce. Na děti se tato rozhodnutí házejí nejčastěji a celkem snadno. „Přece jsme spolu kvůli dětem, potřebují úplnou rodinu a dobré vzory,“ nechávají se často slyšet někteří. Jenže zrovna o ty vzory jde.

„Pokud spolu partneři zůstávají ‚jen‘ kvůli dětem, obětují vztah a sami sebe, ale s nezdravým efektem. Děti mohou tak často sloužit jako ‚omluva‘ za to, že se bojíme udělat změnu a první krok. Navíc děti vyrůstající v technicko-provozním vztahu nezažívají aspekty zdravé vztahové lásky a samy budou jednou dost pravděpodobně vstupovat do vztahů s deficitem emocí a vzájemné fyzické i duševní propojenosti a blízkosti,“ upozorňuje Iva Filipi.

Varuje i před manželstvím z rozumu kvůli těhotenství. „Slepovací dítě mající zachránit nefunkční vztah nebo strach, že zůstanu na výchovu dítěte sama, to jsou rozumově možná pochopitelné důvody. Ale motiv strachu nefunguje a dítě coby zachránce vztahu není zdravá vztahová kotva. Obětovat vztah na oltář rodičovských priorit znamená vztah neslepit, ale konzervovat. A tím pádem jej uzavřít a zabránit jeho dalšímu vývoji,“ uzavírá.