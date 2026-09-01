Naše manželství neumíralo nějak dramaticky, spíš pomalu vyšumělo do prázdna. Doma vždycky panovala slušnost, ale vytratila se vášeň, blízkost i upřímný zájem. Už několik let usínám s neodbytnou myšlenkou, že bych chtěla odejít a začít znova žít, ne jen přežívat. Jenže dosud mi chyběl jasný impuls. Můj manžel nepil, neterorizoval mě, slušně vydělával - navenek jsme působili jako ideální pár. Odejít „jen tak“, protože vyprchala láska, mi připadalo zbabělé a sobecké. I kvůli dětem.
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Nelítostná pravda vyplula na povrch jednoho nedělního dopoledne. Manžel byl v garáži a na kuchyňském stole nechal ležet služební telefon. Nikdy by mě ani nenapadlo lézt mu do věcí nebo číst esemesky. Ale zrovna jsem sklízela ze stolu skleničky, když se displej rozsvítil a objevila se na něm zpráva: „Včerejší noc byla kouzelná, chybíš mi.“
Čekala bych, že se mi v takové chvíli podlomí kolena, rozbuší srdce nebo se rozbrečím vzteky. Místo toho se dostavil naprosto šokující pocit: neuvěřitelná vnitřní úleva. Ten pomyslný balvan, který jsem léta táhla na zádech, ze mě v jedné vteřině spadl. Můj muž má poměr a já najednou nejsem ta, která by měla nést vinu za rozpad rodiny! Mohlo se mi snad přihodit něco lepšího?
Už pár týdnů hraju před manželem roli nic netušící manželky, ale v hlavě mi nepřetržitě rotují tři možné scénáře. První možnost je vzít celou věc jako dar z nebes a elegantní propustku na svobodu. Prostě položit karty na stůl, v klidu se dohodnout na majetku, nepátrat po detailech a odejít s čistým štítem a bez pocitu viny, který mě léta paralyzoval.
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Jenže pak se ve mně ozve uražená hrdost a chuť na sladkou pomstu. Tolik let jsem se snažila držet rodinu pohromadě a on si mezitím budoval paralelní život. Proč bych mu to měla usnadňovat? Láká mě přitlačit ho ke zdi, nechat ho pořádně vykoupat v hanbě před dětmi i rodinou a u rozvodového právníka z něj vytřískat maximum jako bolestné za léta lží.
A nakonec je tu ještě třetí, nejtišší hlas, který se ptá, zda to celé nemá být drsný budíček. Možná je jeho vztah s milenkou jen zoufalým voláním o pomoc v manželství, které jsme oba nechali vyhladovět. Kdybychom si sedli a upřímně to všechno probrali, například u manželského poradce, třeba bychom našli odvahu začít znovu a lépe…
Zatím mlčím, vařím večeře a vnitřně se bavím pohledem na muže, který mi lže do očí. Jenže tohle není žádná hra, ale náš život, a je mi jasné, že to budu muset nějak rozštípnout. Jenže jak?
Sylvie
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