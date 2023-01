Manipulátoři, potížisti i drbny. Sedm typů lidí, kterým je lepší se vyhnout

Svědkové vaší minulosti

Člověk se vyvíjí s věkem, zkušenostmi, je formován svým okolím. Svědkové vaší minulosti ale odmítají tento fakt připustit, a proto ve vás pořád hledají toho „starého dobrého Jendu“ nebo „starou dobrou Báru“.

Zkrátka vás zatvrzele vidí takové, jací jste byli dřív. Jenže vy už se svou původní identitou dnes třeba nesouzníte a poznámky typu: „Ty ses změnil k horšímu!“ někdy zabolí.

Jak na ně: Člověk se vyvíjí, mění zájmy, názory a možná i určitý způsob komunikace. Vůči těm, kdo to nechtějí přijmout a pořád se odkazují na „staré časy“, se budete muset vymezit. Stejně jako puberťák se nevrátí do miminkovského věku, tak ani vy nebudete schopni ze sebe dělat toho, kým jste byli kdysi. Ať to okolí přijme, nebo ne.