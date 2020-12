Manipulace není legrace. Braňte se a odhalte ji dřív, než přijde strach

Helena chodí do práce se staženým žaludkem. „Už předem se obávám, co zase bude. Mám navenek velice milou šéfovou, která umí poprosit, za všechno poděkuje. Ale často chce něco navíc, a když mi s úsměvem přinese další úkol, který evidentně nemůžu stihnout v termínu, řekne: ‚Přece mě, Helenko, nenecháte ve štychu.‘ No, nenechám, to by mi strach nedovolil. Jen nevím, jak dlouho to ještě zvládnu,“ svěřuje se naše čtenářka.



Děláte často i to, co nechcete, jen abyste měli klid? Pak s největší pravděpodobností patříte mezi vděčné terče manipulátorů.

Evženii zase trápí dospívající syn. „Když po něm něco chci a pravda je na mé straně, hned reaguje: ,Ty mě, mámo, už nemáš ráda. Kdybys měla, takhle blbě by ses neptala.‘ Naopak když on něco požaduje a mně se to nezdá, většinou mu nakonec vyhovím. Asi mu podvědomě vynahrazuji, že žijeme sami, bez jeho otce. Kamarádka říká, že si kluk se mnou dělá, co chce, a já nevím, jak z toho ven.“

Typy manipulátorů

Prvotním úkolem je zjistit, zda skutečně máte co do činění s manipulátorem. Což jde docela snadno, když je jeho nepříjemné až hrubé chování nad slunce jasné. Takový „diktátor“ se dá dobře „přečíst“. Podobně jednoduše odhalíte i věčného kritika, který podrývá vaše sebevědomí větami: „Do toho se raději nepouštěj, to nemůžeš zvládnout.“ Nebo „Kde bys byla, kdybys mě neměla.“

Pomalu, leč vytrvale vytváří dojem, že opravdu sami nic nedokážete, dokonce ve vás může vyvolat pocit, že za nic nestojíte, a pokud ano, pak jen díky němu. Degradující poznámky se střídají s poučováním či ironickými hláškami až zesměšňováním.

Typické znaky manipulátorů Francouzská psycholožka Isabelle Nazare-Aga v publikaci Nenechte sebou manipulovat uvádí řadu charakteristických znaků manipulátorů, vybrali jsme ty nejzásadnější. Přenáší odpovědnost na druhé, nebo se ze své odpovědnosti snaží vykroutit. Svoje požadavky, potřeby či názory zpravidla neříká jasně, rovněž jeho odpovědi jsou neurčité. Svoje názory a chování mění podle situace nebo osoby, s níž komunikuje. Zpochybňuje schopnosti a kvality druhých, svým způsobem je kritizuje, mluví o nich s despektem a tím je „diskvalifikuje“. Místo osobního kontaktu volí spíše telefonát či mail, nebo s dotyčným komunikuje přes třetí osobu. Lže a nesnáší kritiku. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní začali litovat. Nezajímají ho požadavky druhých, i když tvrdí opak. Svoje požadavky často vyjadřuje na poslední chvíli, což je stresující. Přiměje vás dělat věci, které byste pravděpodobně o své vůli neudělali.

Hůře se odhaluje manipulátor, který se chová na první pohled mile. Možná vám projevuje až přehnaně silnou náklonnost, dává najevo nesmírnou lásku. Tím vás k sobě nenápadně poutá, člověku je hloupé na jeho požadavky říci ne, a buďte si jisté, že přijdou.

Podobně těžko se odhaluje lichotník, ten, kdo vás často chválí, aniž by pro to měl důvod. V tomto případě pomáhá pečlivě si všímat, co říká. Když jsou jeho slova nekonkrétní a téměř vzápětí po nich následuje nějaká prosba, sedli jste manipulátorovi na lep.



Jsou všude kolem

Kamarádka chtěla narychlo pohlídat děti, vám se to nehodilo, ale pomohla jste? Šéf naložil další úkoly za nemocného kolegu na vaše bedra se slovy, že vy jediná to zvládnete, i když byste v práci mohla pomalu i spát?

Partner vám vyčinil, že zase není dobře vyluxováno, což se děje opakovaně už léta?

Formy manipulace jsou různé. Manipulátorem totiž může být kdokoliv ve vašem okolí, neochotnou prodavačkou počínaje a vlastním potomkem konče. Neplatí, co se ještě mnohdy traduje – že manipulátorem bývá téměř výhradně muž a manipulace se odehrává hlavně za dveřmi bytu, v partnerském vztahu.

I zástupkyně něžnějšího pohlaví dokážou zdatně manipulovat, až tak, že druhá strana začne mít nervy na pochodu a už jen informace, že se mají setkat, bude vyvolávat úzkost a napětí. Někdy je těžké rozlišit, kde končí slušné jednání a začíná manipulace.

Zejména pokud na vás „útočí“ člověk, kterého dobře znáte. Definice manipulace by tedy mohla znít: jde o chování, ať už vědomé, či nevědomé, které přináší manipulátorovi nějaký profit, kdežto manipulovaného poškozuje a ponižuje.

Jak se bránit

Nejdříve musíte dospět k poznání, že s vámi lidé manipulují. Máte strach z kontaktu s daným člověkem už předem, aniž jste se potkali? Svírá se vám žaludek kvůli nadřízenému či kolegyni hned po probuzení? Když si na vás cizí člověk ventiluje svou nenáladu, nedokážete se bránit? Právě pocity viny a strachu jsou pro manipulaci typické.

Jak ho odzbrojit Komunikace s manipulátorem se mnohdy odvíjí od momentu překvapení, kdy na vás vybafne něco, s čím jste nepočítali. Než si v hlavě poskládáte všechny argumenty, většinou mu odsouhlasíte, co požaduje. Psychologové radí získat „oddechový čas“. Pokud nejde o kritické životní situace, kdy je třeba jednat okamžitě, řekněte mu - ještě se nad tím zamyslím, musím to zvážit. Získáte alespoň nějaký prostor k tomu, abyste se obrazně řečeno nadechli. A jak jistě víte, každá sekunda, kterou při jednání s manipulátorem máte k dobru, se počítá.

Po tomto poznání začněte pracovat na sobě. Onou prací se myslí, že potřebujete zvýšit hodnotu svého já, svoje sebevědomí, naučit se mít se rád a také za sebou dokázat stát. Teprve až to zvládnete, osvojte si protimanipulační techniky. Dají se rozdělit do dvou skupin: uteč, nebo bojuj.

„Uteč“ je pasivní obrana, kdy se nenecháte vtáhnout do debaty s manipulátorem, naopak ji ukončíte a pokud to lze, odejdete z místa. Pod slovem „bojuj“ si představte třeba kontramanipulaci (používáte stejné zbraně jako manipulátor), asertivitu (stojíte si za svým a přitom berete ohled na zájmy druhých), ignoraci (dál se bavíte, ale ignorujete požadavek, jemuž nechcete vyhovět), nebo změnu perspektivy (ukazujete mu, že neexistuje jen jeho pravda, třeba i s pomocí třetí, nezúčastněné osoby). Nenechte se odradit počátečními neúspěchy, jednou se vám to určitě podaří.

Jak to vidí odborník

„Když v kontaktu s druhým člověkem cítíte strach, který vás svazuje a oslabuje, může být pozdě. Pak jednáte jako oběť nejen v kontaktu s manipulátorem, ale i sami se sebou,“ říká psycholožka Alžběta Protivanská.

Jak nejsnáze poznáte, že s vámi někdo manipuluje? Když ve vás vzbudí pocit viny nebo strachu. Mgr. Alžběta Protivanská psycholožka

„Snažte se odhalit manipulaci dříve, než přijde strach. Je až paradoxní, že patrně první emocí v komunikaci s manipulátorem bude touha. Touha stát se jeho partnerem, nebo třeba být tak oblíbený, bohatý či sebevědomý jako on. Společně s touhou často přijde snaha srovnávat se a pochybnosti o sobě. V ten moment je čas na mentální inventuru. Ptejte se, co vás na na druhém přitahuje? V čem chcete být jako on? Tím přeberete kontrolu nad svými reakcemi a získáte tolik potřebný odstup,“ radí Alžběta Protivanská.