Manipulace může mít nejrůznější podoby, bývá otevřená i skrytá, slovní i neverbální, některou si oběť uvědomí, jinou téměř ne. Ten, kdo chce s vámi orat, má před vámi totiž náskok, vědomě, ale někdy i podvědomě je o krok napřed, připravil se na vás, otipoval, kde máte slabé místo, co vás nejvíc zasáhne.
Je na tom jako zloděj, který se chce vloupat do domu. Vybere si vhodný čas, metodu, jak se nejlíp dostat k lupu, zatímco domácí páni v klidu spí nebo někde „dovolenkují“.
|
Manipulátora nenapravíte. Nemá důvod se měnit, říká psychoterapeutka
Pokud nechcete, aby vás někdo vykradl, musíte předvídat možné nebezpečí. A stejné je to i s manipulací. Nejde o to, abyste byli paranoidní a v každém člověku hned spatřovali záškodníka, v každé lichotce či kritice viděli snahu dostat vás na kolena. Chce to jen víc přemýšlet, dávat si věci do souvislostí, snažit se trochu nahlížet za roh.
Na co si tedy dát pozor?