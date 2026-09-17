Září ve znamení slziček
První den školy moje prvňačka nemohla studijním nadšením dospat. Druhý den se ptala, kdy bude pátek, a třetí už radikálně odmítala vstát z postele, že ve škole je nuda. Zatímco tento vývoj je zcela přirozený a „nestandardní“ je naopak, když se dítě do školy příliš těší, v mnoha případech běžná nechuť přesáhne do nechutenství, nevolnosti a dalších psychosomatických příznaků.
Denně vídám u školy jiné čerstvé školáčky, kteří zatínají prsty do trávníku, zatímco rodiče pomalu ztrácejíce trpělivost přecházejí od proseb k výhrůžkám. Ve svém okolí mám hned několik maminek, které tento problém řeší každé druhé ráno. Zatímco celý víkend je všechno v pořádku, večer už dítě viditelně znervózní. V noci špatně spí, ráno ho bolí břicho a je mu špatně. V průběhu dne doma viditelně ožije a uleví se mu.
Rodiče si pak nejsou jistí, zda simuluje, nebo je opravdu nemocné. Realita však může být ještě složitější.
Pro objasně následujících otázek jsem oslovila odborníky, kteří znají tyto situace z praxe:
- Co je somatizace a jak dětské tělo reaguje na stres?
- Jak si vytvořit „časový vzorec potíží“?
- Jaké jsou nejčastější důvody?
- Co dělat ráno, když dítě pláče a odmítá odejít?
- Kdy už nejde jen o těžký začátek?
- Jaké jsou mimoškolní důvody obtíží?
- Kdy zapojit školu a koho oslovit jako prvního?
- Hlavní je komunikace s dítětem i rodičů se školou
- Doporučení psychologa ohledně prevence
Co je somatizace a jak dětské tělo reaguje na stres?
V minulosti se vyhýbání škole pokládalo za lajdáctví a lenost a nálepkovalo jako cílené simulování nemoci. Potíže však mohou být skutečné a ničemu nepomůže, pokud je budeme ignorovat.
„Menší děti bohužel nedokážou slovy popsat, že mají strach, zažívají smutek nebo stresovou situaci. Dětská psychika a tělo jsou opravdu úzce propojené,“ vysvětlila mi psycholožka Alena Brettschneiderová s tím, že psychická nepohoda se projevuje tělesnými obtížemi:
- bolestí břicha či hlavy,
- nevolností,
- závratěmi,
- únavou nebo poruchami spánku.
Alena Brettschneiderová, která působí v nově vzniklém Centru podpory vzdělávání Hřebečsko, doplňuje, že „typické spouštěče jsou: změny v rodinném soužití, tlak na výkon, strach z neúspěchu, šikana… Je dobré si uvědomit, že dětský mozek a nervová soustava se stále vyvíjí. Když dítě zažívá dlouhodobé napětí, aktivuje se stresová reakce organismu, ta může vyvolat skutečné fyzické symptomy, aniž by dítě cokoliv předstíralo.“
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Časový vzorec potíží
Alena Brettschneiderová dále radí rodičům sledovat, kdy obtíže začínají, kdy vrcholí a kdy ustupují, což může být cennější než samotný popis potíží: „Rodič by si měl všímat především toho, kdy obtíže začínají, kdy zesilují a kdy naopak mizí. Pro školní úzkost je velmi charakteristické, že se příznaky objevují večer před školou nebo ráno před odchodem do školy, vrcholí v době, kdy má dítě odejít z domova, a výrazně se zmírní nebo úplně vymizí ve chvíli, kdy je rozhodnuto, že do školy nepůjde.“
Také doporučuje vést si několik týdnů jednoduchý záznam:
- Kdy se obtíže objevily?
- Jak byly silné?
- Co dítě čekalo ve škole?
- Jak rychle příznaky ustoupily po rozhodnutí, že zůstane doma nebo po příchodu do školy?
Co může rodičům napovědět?
Za větou „nechci do školy“ může být deset různých problémů
Nechuť ke škole a k učení je u dětí do určité míry přirozená, na druhou stranu však většina dětí potřebuje kolektiv a touží po společnosti vrstevníků. Pokud se dítě snaží škole dlouhodobě vyhýbat, je třeba hledat příčiny.
Odborníci se shodují, že v mnoha ohledech je na vině především stres a snaha vyhnout se psychicky náročné situaci, která u mladších dětí vzniká často v souvislosti se ztrátou blízkosti rodičů, u starších dětí a dospívajících zase se složitějšími sociálními, výkonnostními nebo psychickými příčinami.
U mladších dětí se jedná nejčastěji o:
- odloučení od rodičů,
- nové prostředí,
- nejistotu,
- strach, že školní nároky nezvládnou.
U starších může být na vině:
- tlak na výkon,
- strach ze selhání,
- sociální úzkost,
- vztahy ve třídě,
- odmítnutí vrstevníky,
- šikana či kyberšikana,
- konflikty s pedagogem,
- úzkostné nebo depresivní potíže.
V pozadí mohou být také nerozpoznané poruchy učení, ADHD nebo jiné neurovývojové obtíže, které přispívají k pocitům neúspěchu. „Z mého pohledu je proto důležité nevnímat větu „nechci do školy“ jako projev lenosti nebo vzdoru, ale jako signál, že dítě pravděpodobně prožívá nějakou formu stresu, nejistoty nebo emočního přetížení, jehož skutečnou příčinu je potřeba citlivě odhalit,“ doplňuje Alena Brettschneiderová.
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Co dělat ráno, když dítě pláče a odmítá odejít?
Teorie jsou jedna věc a druhá je ranní kalamita katastrof, kterou nejspíš zná každá domácnost. Sama mám ranní odchod z domu včetně komplexního vypravení dvou školáků spojený s takovým stresem, že na další emocionální nálož v podobě slz mnohdy nezbývá sil ani trpělivosti.
V kolotoči hádek o oblékání, účes či skladbu svačiny občas zapomínám, že možná nejsem jediná, kdo je možná pod tlakem. Přitom hluboké rozhovory s plyšáky a intenzivní potřeba balit si hračky do aktovky nemusí být naschvál pospíchajícím rodičům, ale také snaha oddálit odchod a hledání emocionální opory před novou výzvou, kterou představuje další školní den.
Když se přidá křik, intenzivní vzdor nebo fyzické potíže, je na čase zpozornět a rozhodně nevláčet dítě do školy násilím. Podle Aleny Brettschneiderové. Je třeba zachovat klid a pokud možno spojit empatii s důsledností, tedy „uznat pocity dítěte a současně zachovat jasné očekávání, že škola je běžnou součástí dne, podpořit dítě, pomoci mu zvládnout odchod krok za krokem a posilovat jeho důvěru ve vlastní schopnosti.“
Co radí psycholožka:
- První fáze: Dejte dítěti najevo, že jeho strachu nebo nevolnosti rozumíte, ale zatím nenechávejte dítě okamžitě doma.
- Druhá fáze: Pokud se potíže opakují, narušují školní docházku nebo existuje podezření na šikanu, úzkost či jiné psychické obtíže, je na místě zaměřit se na skutečnou příčinu problému, případně vyhledat odbornou pomoc.
Funkční postup rodiče:
Kdy už nejde jen o těžký začátek?
Nechuť chodit do školy nemusí hned znamenat problém. Často se objevuje po nástupu do první třídy, po prázdninách nebo při přechodu na novou školu, kdy si dítě teprve zvyká na jiné prostředí, režim a nové nároky. Adaptační období může trvat několik dní i týdnů a dítě během něj může být unavenější, citlivější, plačtivější nebo častěji říkat, že se mu do školy nechce. Důležité je sledovat, zda tyto potíže postupně slábnou a dítě si ve škole vytváří větší pocit jistoty a bezpečí.
Alena Brettschneiderová však upozorňuje, že by „rodiče měli zpozornět ve chvíli, kdy jsou potíže dlouhodobé, nemají tendenci se zlepšovat nebo se naopak stupňují. Pokud dítě po několika týdnech nepůsobí, že si na školní režim zvyká, nebo pokud jeho nepohoda výrazně zasahuje do každodenního fungování, je vhodné hledat hlubší příčinu a situaci konzultovat se školou, pediatrem nebo dětským psychologem.“
Varovným signálem jsou:
- opakované bolesti břicha, hlavy či nevolnosti před školou,
- výrazný ranní pláč,
- odmítání odchodu do školy,
- časté absence,
- poruchy spánku,
- změny nálady,
- situace, kdy obtíže mizí o víkendech a prázdninách a znovu se objevují pouze ve školních dnech,
- dítě přestává mít zájem o dříve oblíbené aktivity,
- izoluje se od kamarádů,
- opakovaně zmiňuje strach z konkrétního učitele, spolužáka či školní situace.
Zvlášť závažné je: podezření na šikanu, výrazná úzkost, deprese nebo neschopnost navštěvovat školu bez výrazného psychického utrpení.
Důvodem může být rozvod i válka
Nemusí přitom jít jenom o potíže spojené se školou. Na dítě působí i dlouhodobé napětí doma v souvislosti s rozvodem rodičů, nemocí v rodině, finančními problémy i změnou bydliště.
„Na stavu dítěte se podílí celá škála věcí – jeho citlivost, genetické predispozice, výchova, prostředí ve kterém se nachází, předešlé zkušenosti atd.,“ vysvětluje sociální pracovnice a vedoucí Týmu duševního zdraví na Kutnohorsku Hana Měkotová a pokračuje: „Pokud jsou situace ale pro dítě příliš náročné, nepředvídatelné, dlouhodobé či příliš intenzivní, na dítě toho může být moc. Začne být pod tlakem a je velmi citlivé na každý další stres. Jinými slovy, již nevydrží další dávky stresu, tak jako by tomu bylo dříve.“
Uvádí také příklad ze své praxe: „Můžete mít například dva přistěhovalé chlapce z Ukrajiny. Oba bez otce, oba s matkou v ČR pilně pracující, oba ve stejné škole. Jeden zvládá vše bez problémů a druhý zamrzne doma. Proč? To je na komplexním mapování – může to být nastavením dítěte, domácí tenzí, šikanou ve škole či tím, že třídní učitel děti z Ukrajiny hodnotí přísněji nebo, že jeden z chlapců nenavázal žádné přátelství, nebo že jeden z nich prožívá mnohem hůře to, že není se svým otcem a rodinou atd.“
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Kdy zapojit školu a koho oslovit jako prvního?
Pokud se potíže opakují, trvají několik týdnů nebo už začínají zasahovat do školní docházky, je vhodné zapojit také školu. Prvním kontaktem bývá zpravidla třídní učitel, který má přehled o tom, jak dítě funguje ve třídě, zda se změnilo jeho chování nebo vztahy se spolužáky. Podle povahy problému se může přidat školní psycholog, výchovný poradce či metodik prevence, například při podezření na šikanu nebo závažnější psychické obtíže.
Pomoci může:
- individuální adaptační plán,
- postupný návrat do školy,
- pravidelná komunikace mezi rodinou a školou,
- podpora bezpečných vztahů ve třídě,
- možnost obrátit se na důvěryhodného dospělého ve škole
- citlivé snížení nadměrného výkonového tlaku
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Strašení OSPODem nic neřeší: Důležitá je komunikace!
Za mnoha trápeními stojí nedostatky v komunikaci a v případě dětí to platí dvojnásob. Z dětství si dobře pamatuji větu „nevytvářej problémy tam, kde nejsou!“, která řešila problém tím, že jej vyhodnotila jako banální. Jako matka mám sice velké pochopení pro své rodiče, ale snažím se ho mít i pro své potomky a mluvit s nimi o tom, co je trápí. Děti totiž potřebují cítit naši důvěru, pozornost a vnímavost vůči svým problémům a v kritických situacích bychom se měli zamyslet, co potřebují, a nepopírat jejich trápení.
Přitom nejde jenom o upřímnost mezi rodičem a dítětem, ale také o vztah rodiče – škola. „Zde bych ráda zdůraznila, jak důležitá je komunikace nejen mezi dítětem a rodiči, ale také mezi rodinou a školou,“ podotýká k tomu Alena Brettschneiderová, „rodiče bych povzbudila, aby se nebáli otevřené a přímé komunikace s třídním učitelem i vedením školy. Právě učitelé, asistenti pedagoga, ale často i spolužáci si mohou všimnout drobných změn v chování nebo situací, které dítě samo nedokáže pojmenovat. Tyto zdánlivé maličkosti přitom mohou být klíčem k odhalení příčin problémů, které konkrétní dítě prožívá.“
„Pevně věřím, že společně přineseme školám nejen podporu v oblasti kvality vzdělávání, ale především pomůžeme vytvářet bezpečné, podnětné a respektující prostředí, ve kterém se budou děti lépe učit, rozvíjet svůj potenciál a cítit se dobře,“ říká Alena Brettschneiderová o své spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna.
I pro školu je komunikace s rodiči přínosná. Pokud vedení a pedagogové ví, co tzv. „nedocházku“ způsobuje, mohou přispět k pozitivnímu řešení situace. „Škola často ukazuje na rodinu a rodina na školu. Tlak na docházku ze strany školy by naopak mohl u dítěte i rodičů vyvolávat další stres či rezistenci,“ upozorňuje Hana Měkotová.
„Setkávám se také s tím, že škola rodiče vystraší OSPODem, rodiče se vyděsí a dodřou dítě do školy. To ale neřeší, proč tam dítě nechodí nebo proč má bolesti břicha při každém odchodu do školy. Problém totiž může být hluboký… domácí násilí, dlouhodobé zanedbávání, šikana. To, co učiteli připadá jako malý nárok, může být úplně jinak pro přetížené, nevyspalé, vystresované dítě,“ vysvětluje dále a doplňuje případ ze své praxe:
„Zažila jsem ale také situaci, kdy se běžně vědělo, že doma děti zažívaly domácí násilí a nechodily do školy, protože se bály o mámu, když byl táta doma. To nevyřešíme tím, že mámu taky postrašíme. Strachu taková máma zažívá myslím už poměrně dost.“
Řešením proto ve většině případů není hledání viníka, ale spolupráce rodiny a školy. Je potřeba společně zjišťovat, co za potížemi dítěte stojí, jak ho podpořit doma a zároveň mu ve škole vytvořit prostředí, ve kterém se bude cítit bezpečně. Pomoci může například školní psycholog, který situaci zmapuje, podpoří rodinu a podle potřeby ji nasměruje na další odborné služby.
Dítě potřebuje vědět, že dospělí berou jeho obtíže vážně a jejich společný postup by mu měl pomoci náročnou situaci zvládnout a postupně se vrátit do běžného fungování.
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