Když máma začne být zlá nebo chce kvůli zajíčkovi na plastiku. Co s tím?

Jste dospělí, z čehož plyne, že vaši rodiče by měli být dospělí dvojnásob. Jako jejich děti od nich očekáváte hlavně to, že budou rozumní. Vždyť jsou už v letech! Jenže někdy to končí jinak.