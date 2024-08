Máma jako otrok vlastních dětí? Děkuji, nechci

Jaký je váš způsob výchovy? Vozíte děti denně do školy, nedovolíte, aby si v teenagerovském věku uvařily těstoviny, protože by se mohly opařit, stelete puberťákům postele, protože toho ještě v životě mají před sebou dost? Nebo jste naopak přesvědčená o tom, že je třeba děti do domácích prací zapojovat s ohledem na jejich věk a postupně jim povinnosti, které se týkají společného života, přidávat?

Je zřejmé, že pětileté dítě nepošlete venčit bernardýna, popřípadě osmileté ratolesti nezadáte jako plán na víkend přerovnat haldu dříví, ale s myčkou by pomoct mohla, ne? Ne, protože vy jste jako malá musela doma pracovat, pomáhat s úklidem, na kamarádky jste neměla čas a v podstatě jste byla neplacenou služkou v domácnosti svých rodičů…

Podle vztahové koučky Dagmar Morozové není od věci děti – dle jejich věkových schopností – zapojovat do chodu a fungování domácnosti.

„Nechcete přece, aby si vaše dítě myslelo, že čisté nádobí se líhne v policích samo a prádlo navoněné aviváží v prádelníku samo od sebe dorůstá. A je mnoho dalších situací, které jsou podle mě ve výchově nezbytné. Vím, že děti se nejlépe učí napodobováním, takže rozhodně nedoporučuju žehlit v jednu v noci, kdy dítě spí, popřípadě vyklízet myčku kolem páté ráno.

Proč by vaše dítě nemělo vědět, že k chodu domácnosti je třeba vykonat nějaké činnosti, které společně vedou k tomu, že se doma cítíte dobře, máte z čeho jíst a co si obléknout?“

Bez povinností, nebo pomáhat odmala?

V internetových diskusích se maminky dělí na dvě skupiny. Jedna trvá na tom, že by se děti měly odmala, přiměřeně svému věku, zapojovat do domácích prací, druhá je nakloněna tomu, že je dobré užít si dětství bez povinností a věnovat se výhradně hraní. Však na práci v domácnosti i další povinnosti bude času dost. Mimochodem, do které skupiny patříte vy? Povinnosti a pomoc, či pohodička, dokud nežiju samostatně?

Jak dodává odbornice: „Hlasuji pro to, aby se děti zatěžovaly adekvátně věku a ctila se rodinná hierarchie. Dnes to v mnoha domácnostech funguje tak, že děti mohou vše – a maminky to po nich uklízejí. Což vede k přetížení maminek a absolutnímu rozpadu hodnot. Skvělé je, když v sobě najdete odvahu dítěti v předškolním věku říct, že na procházku půjdete, až srovnáte hromady vypraných ponožek a dohledáte liché. To může být ve finále zábava pro celou rodinu a podmínění něčeho něčím děti naučí, že práce se sama ne udělá. Ani k vám v noci nedocházejí víly pořádničky.“

Proč je vlastně samostatnost dnešních dětí takovým tématem? Je to dáno dobou, ve které žijeme. Samostatnost děti nebudou mít, dokud za ně matky a otcové budou vykonávat vše, co je zapotřebí, obletovat je a neustále zpovzdálí sledovat, zda mají vše pro šťastný život. Během doby, kdy se snažíme dětem vytvořit dokonalé zázemí, nám jaksi uniká, že právě i prožití diskomfortu je jednou z cest, jak se naučit vyrovnat s budoucím životem, nástrahami, které jsou na každého neustále chystány.

Dnes nám může připadat, že jsme jako děti měli větší volnost a bezstarostné rodiče. To bylo ale dáno tím, že když jsme vyrůstali my, rodiče nám míru samostatnosti nechat museli.

Problém nastane v okamžiku, kdy vy máte přesně srovnané, jaké pomoci by se vašemu dítěti dostávat mělo a co už je těžký nadstandard. A do vaší výchovy vám začne házet vidle vzorová matka z jiné rodiny, která obletuje, otročí a vaše dítě její přístup obdivuje.

Protože tak to přece dělá správná máma. Au, to zabolí! Znamená to tedy, že máma, která nechá svoje dítě v patřičném věku dojet dvě zastávky do školy autobusem, je méně kvalitní než ta, která vozí stejně starého potomka denně autem?

Odbornice vysvětluje: „Dnes nám může připadat, že jsme jako děti měli větší volnost a bezstarostné rodiče. To bylo ale dáno tím, že když jsme vyrůstali my, rodiče nám míru samostatnosti nechat museli. V té době byly flexibilní úvazky spíš zjevením, pokud vůbec existovaly, takže žádné vožení do škol a další servisní služby nebyly možné. Také se hodně změnil výběr škol. V době našeho dětství se chodilo na základní školu v místě bydliště, nezřídka tomu tak bylo i v případě střední školy. Dnes vybírají vzdělávací ústavy pro své děti rodiče, kteří si tím podepisují ,ortel otročiny’ na mnohaleté dovážení. Přitom ještě před lety bylo znakem samostatnosti, kterého si děti cenily, právě samostatné docházení do školy.“

Najít balanc...

Vždy je těžké najít rovnováhu mezi tím, co už si dítě může samo vyzkoušet, a vašimi obavami, jestli to zvládne. Uvědomte si ale, že pokud dítě nabude dojmu, že jste jeho otrokem, bude celý život nesamostatné a servis, jaký má prostřednictvím vaší péče nyní, bude vyžadovat i v dalším životě. A opravdu chcete obstarávat třicetiletou ratolest, která se neumí sama nikam dopravit a předpokládá, že jídlo se do lednice odkudsi teleportuje?

Na servisní služby navazuje i péče o duševní zdraví dítěte. Jak vysvětluje odbornice: „Dnes je trendem podporovat dítě v tom, že dojít samo do školy umět nemusí, mít svá práva ale musí. Nejde o práva obecná, ale o právo na názor, který musejí všichni akceptovat a respektovat. Dětem je neustále vštěpováno, že je třeba, aby se chovaly jako individuality. Jsou tímto přístupem podporovány ve škole, doma, na sociálních sítích. Tak dochází k zahlcení názory, které dítě v určitém věku neumí zpracovat, jen ví, že může vše. Tím vzniká rozpolcenost, nejistota a pocit, že nic není správně. Takže v dobré víře sami dospělí vytvářejí zmatek v dětských duších.“

Na to navazuje také to, že děti nemají povinnosti. Nemusejí dodržovat pravidla, a tím ani řád, který je ukotvuje, dává jim pocit bezpečí a jistoty, nezastupitelnosti a tvoří pocit pospolitosti, sounáležitosti a také pocit „vím, kam patřím“.

Jak dodává Dagmar Morozová: „Tyto hodnoty jsou základním stavebním kamenem pro stabilitu a současně i pro pocit bezpečí. Venčení psa, čištění papouškovy klece, myčka, pračka, sekání trávy… Ani jedno z toho není otročina, zneužívání dětské práce. Jde o výchovný prostředek, který ukazuje, že věci se doma nedějí jen tak – naopak je dobré se na jejich vykonání podílet a sdílet dobrý pocit z odvedené práce. I s vědomím, že by děti měly mít radost, že rodičům pomáhají a vydělávají si drobné kapesné.“

Rodiče soutěží, kde je dítěti lépe

Příčinou toho, že děti nemusejí nic, a pokud vy se snažíte ty své k něčemu vést, jste v očích ostatních za exota, který neví, že děti se v dospělosti nadřou dost, stejně jako se na ně navalí hromada povinností, takže teď by si měly dostatečně a výhradně užívat zábavy, je také vysoká rozvodovost kombinovaná s populární střídavou péčí. Pocit viny a neschopnost dohody rodičů ve výchově vytváří prostředí nezdravé pro děti.

Odbornice objasňuje: „Tím mám na mysli především soutěžení rodičů, kteří se snaží předvést, že u něj je dítěti lépe než u expartnera. Vede k tomu také přirozená touha být oblíbenější rodič, která je v tomto případě násobena dalšími faktory. Takže kmitáme a dítě si diktuje. Tak to prostě v takovém nastavení je, ze zcela logických příčin.“

Jsem hyena, když jsem naučila své děti jezdit autobusem, odemykat klíčem prázdný dům a zvládat jednoduché úkony typu úkoly do školy?

Rodiče se často snaží vystavět kolem svých potomků ochrannou zeď, přes kterou nepronikne informace, že svět není tak skvělé místo k životu, jak by se mohlo zdát.

„Děti dnes nemusejí nic. Respektujeme lenost, citové vydírání a vytváříme umělé prostředí bez starostí a překážek, protože ,svět je růžový’. Za děti řešíme konflikty v jejich dětském prostředí. Vstupujeme do těchto interních sociálních her dětí, přestože víme, že jediná cesta, jak se zocelit a zformovat osobnost, vede vždy přes vlastní zkušenosti, prohry a výhry,“ podotýká koučka.

Praktikujete-li model výchovy, který občas nechá dítě nahlédnout do světa, jaký opravdu je, koledujete si v současném nastavení společnosti o odsudek. Podle odbornice se pak rodiče, kteří se rozhodnou vychovávat své potomky jinak než ukryté před světem v bavlněném kokonku bezstarostnosti, mohou dozvědět, že se dětem dostatečně nevěnují, dávají přednost kariéře, hazardují se správným vývojem dítěte a podobně.

Problémem je i to, že odlišný přístup vnímají také samotné děti, které se vás pak ptají, proč ony musejí a kamarádi ne, a vy po takové otázce začnete pochybovat sami o sobě. Sžíravá nejistota, která vás po kritice vlastním dítětem dostihne, bývá velmi bolestivá a mnohdy vás může dotlačit k přehodnocení způsobu, jakým k výchově přistupujete.

Odbornice popisuje: „Ze své praxe si pamatuji případ, kdy se mě klientka zeptala: ‚Jsem hyena, když jsem naučila své děti jezdit autobusem, odemykat klíčem prázdný dům a zvládat jednoduché úkony typu úkoly do školy? Jsem pranýřována jejich otcem, který s námi nežije, že se dětem věnuji až od pěti odpoledne, po práci. Cítím se bídně, ale snažím se jim vše vynahradit o víkendu.‘ A já se musela zamyslet nad tím, že ta žena se necítí špatně proto, že by jako matka selhala a měla sama ten pocit, ale proto, že ji k tomuto úhlu pohledu na sebe samu dotlačilo okolí. S tím jsme musely pracovat. Nakonec jsme se dobraly i toho, že jejím dětem samostatnost v podstatě nevadí. A to byla ta nejlepší zpráva.“

Základem lásky k vlastnímu dítěti je přestřihnout pupeční šňůru dřív, než mu svojí opičí láskou zničíme život. Na to myslete, až budete místo dětí čistit akvárium, vyndávat prádlo ze sušičky, nakupovat a domů tahat nákupní tašky plné dobrot, aniž by vám s nimi někdo pomohl. A když budete mít možnost, snažte se vysvětlit i maminkám kamarádů svého dítěte, jaký je váš pohled na svět. Když mohou ony, proč byste nemohla dát najevo svůj postoj vy? Díky tomu bude život v rovnováze.

Když se snažíme vytvářet dětem dokonalé zázemí, jaksi nám uniká, že prožití diskomfortu je jednou z cest, jak se naučit vyrovnat s nástrahami života. Praktikujete-li výchovu, kdy dítě učíte samostatnosti, můžete být snadno obviněni z toho, že dáváte přednost kariéře.