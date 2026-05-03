Hoďte ho do vody, ať plave. Když se mladému muži nechce z mama hotelu

Mít děti je radost. Jasně, řešíte rýmičky, odmlouvání i neuklizené hrnky – ale to je jen drobná daň za to, že máte doma malou bytost, která se před vašima očima mění v osobnost a jednou bude vaším parťákem… No jo. Ale co když je té bytosti pětadvacet, hraje na počítači střílečky a pracovat nemůže, protože „se na to necítí“?
„Naprosto ho chápu! Kdo by makal, když nemusí?“ Takto lakonicky vyjádřila učitelka Iva pochopení pro svého nejstaršího syna Marka. Mára byl vždycky premiant, ve škole mu to skvěle šlo, jen trošku ujížděl na počítačových hrách… To bylo žhavé téma mezi ním a jeho mámou, dlouholetou pedagožkou, která z toho měla – lidově řečeno – osypky.

„Už od doby, kdy byl v pubertě, se mi zdálo, že se zavírá do své ulity. Kdysi za ním aspoň chodili kamarádi, i když mi přišlo, že vypadají divně a bůhví, jestli něco společně neberou. Jednou jsem se Máry zeptala, dušoval se, že ani náhodou. Ale kousek nejistoty ve mně zůstal. Mám pocit, jako by vůbec nechápal, že už mu není osm. Že může něco tvořit, dělat, že má nějakou zodpovědnost. Jen se zavírá do svého světa. A my mu do něj nosíme jídlo.“

Být introvert není nic špatného – však největší spisovatelé a vědci světové historie taky často nebyli zrovna lvi salonů. Problém je v tom, že Mára se ve své introverzi zavřel, a nevypadá to, že by potají vytvářel dílo světového formátu. Navíc mu jeho pohodlíčko vyhovuje, a tak se ani moc nesnaží najít si práci.

Je mu dvacet sedm. Má vystudovanou technickou vysokou školu, takže teoreticky by mohl pracovat hned. Ale ono se to nějak nedaří. Jednou za půl roku pošle někam životopis, na který nedostane odpověď a to ho jaksi demotivuje. Na otázky znepokojených rodičů odpovídá stylem: „Nikde mě nechtěj, asi jsem úplně neschopnej.“

Táta pracující ve stejném oboru se snaží opatrně připomínat mnohokrát vyřčenou pravdu: Když on hledal svou současnou práci, musel životopisů poslat skoro dvacet! Mára odtuší: „Já vim, no jo, já to zase zkusim,“ a rychle mizí s nedopečeným toastem zpět do svých komnat. Už se to takto vleče tři roky – od jeho promoce.

Občas jde někam na brigádu, aby na chvíli rodiče uspokojil. Za měsíc skončí, protože „Tam jsou samí blbci“ nebo „Strašně ho to vyčerpává“. Jeho táta dělá dvanáctky a máma učí na střední škole denně do pěti odpoledne. Ale jich se vyčerpání jistě netýká…



