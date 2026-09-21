Prý pendlujete mezi Prahou a Sydney. Zrovna mezi těmihle dvěma destinacemi si to ale neumím moc představit.
Je to tak, už dvaadvacet let. Vzhledem ke vzdálenosti jde většinou o přesun na delší dobu. Teď jsme v Praze čtvrtým rokem. Žijeme zkrátka na dvou místech. V Česku máme zázemí kousek od Prahy, kde je skvělý prostor a kde také tvořím. Čeká nás velké rozhodnutí vzhledem ke studiu dětí.
Stýská se vám po Austrálii?
Ano, stýská se mi po životě u oceánu, po ranním běhu podél pláže, po vůních, barvách, určitém klidu a vědomějším a hlubším propojení s přírodou. Hlasitost oceánu, zpěvy přírody, syté odstíny květin a měnící se barvy oblohy a oceánu přinášejí intenzivnější prožitky.
Dokážete říct, kde se vám líp žije?
Obě místa mám ráda. Příroda je úžasná, ale potřebuju i kulturu, rodinu, přátele, které máme v Evropě. Sydney je pár set let staré město, v Praze na vás ale dýchá tisíciletá historie. V Evropě cítím jinou energii – a ta mi zase chybí v Austrálii. Ideální je plánovat si život tak, aby bylo pořád na co se těšit, třeba právě i na naše přesuny.
Vy jste se tu narodila, jak se ale na Česko dívají vaše děti, které jsou od narození rozkročené mezi dvěma světy?
Cítí se jako Australané i Češi. Češtinu ovládají výborně a život v Evropě obecně mají rády. Mezi dvěma světy jsme společně. Když jsem přijela do Austrálie, vnímala jsem to tak, že jsem našla druhý domov a znovuzrození zároveň. Objevila jsem víc ze sebe samé i to, co mě dělá šťastnou. Získala jsem nadhled a vidím klady i zápory obou míst. Tak je to ale všude – ať už jste tady, ve Francii, nebo v Austrálii. Celkově se snažím v životě hledat to hezké a posouvat se vpřed.
Vždycky jste byla optimistka?
Myslím, že ano. Měla jsem období, kdy jsem nežila tolik vědomě, ale už je to dávno a asi to souviselo i s věkem. V životě pak přišly určité lekce a situace, které mě se sebou naučily žít ve větším souladu. Řekla jsem si, že si chci život užít, ne ho jen prožít, tak jsem začala žít podle svého. Uvědomila jsem si, co mě skutečně naplňuje a co chci dělat. Dokážu vidět svou cestu, směřování a záměr.
Jako malá jsem milovala skicáky a pastelky a tvořila módní návrhy pro modelky.
Za to vděčíte Austrálii?
Stalo se to ještě před cestou do Sydney, před třicítkou. Ta vnitřní změna mě tam právě nasměrovala. Soulad s Austrálií jsem v sobě měla od dětství. Pamatuju si, jak jsem už jako dítě malovala moře a palmy, i když je v Česku nemáme. Austrálii jsem znala jen z obrázků a své fantazie. Vnímala jsem ji jako bezpečné a krásné místo, které mě přitahovalo. Když jsem se tam ocitla, všechno, co ve mně bylo potlačeno nebo spalo, se naplno probudilo.
Začala jste se tam věnovat malbě?
Vždy jsem malovala, ale tam se všechno posunulo na jinou úroveň. Vjemy byly tak inspirativní a intenzivní, že se nedaly opomíjet a musela jsem nastřádanou energii někde odkládat nebo předávat. Plátna a barvy přišly do mého života jako řešení. Chtěla jsem tu krásu sdílet, předávat ji dál a už jsem nedokázala odložit štětec z ruky. Jako malá jsem milovala skicáky a pastelky a tvořila módní návrhy pro modelky. Chtěla jsem jít na oděvní průmyslovku. O studiu jsem se rozhodovala ještě v době totality a rodiče mi doporučili jistější kroky. Nakonec zvítězilo studium ekonomické školy. Kreativní cesta a inspirace si mě přesto našly a otevřely mi krásný a zajímavý životní směr.
PetraMcGrath
malířka a designérka (54)
Myslíte si, že byste se stala malířkou, i kdybyste neodjela?
V mém životním plánu bylo dáno, abych odjela a začala tvořit. Vždy jsem k tomu měla blízko – i vzhledem k práci a talentu svého otce, který celý život působí ve stavebnictví a designu a má skvělou představivost. Spoustu let jsem pracovala v oblasti realit. Spolupracovala jsem s architekty a designéry, pomáhala vybírat vybavení. Dokážu dobře vnímat prostor, a tak jsem nabízela i svou vizi. Mám za sebou – a doufám, že i před sebou – několik zdařilých rekonstrukcí nemovitostí. Podobně to zažívám s obrazy. Vidím, který obraz prostor rozzáří, který pozvedne atmosféru místa.
Takže vás neděsí bílé plátno?
Zbožňuju čisté plátno. Otevírá další příběh, vidím jiné barevné kombinace, symboly, názvy, motivy. Znamená pro mě vstup do něčeho nového – a já mám ráda nové začátky a šťastné konce.
Právě jste vydala knihu Anatomie abstrakce, která mapuje deset let vaší tvorby. Co jste se za tu dobu o sobě dozvěděla?
Moje první kniha je na světě, mám z ní velkou radost. Naučila jsem se milovat samu sebe a svoji životní cestu. Jsem odvážnější, věřím své intuici a tiché, neviditelné síle inspirace. Jsem vděčná, že jsem si tuhle cestu dovolila, a raduju se z toho, co všechno mi umožňuje prožívat a poznávat.
Jak vás umění dovedlo k tomu, milovat samu sebe?
Dovoluje mi vyjádřit se do éteru přes obraz a být tím, kým jsem. Stojím ve své síle s pokorou a láskou. Na začátku mé tvorby mi záleželo na názoru ostatních. Dnes vím, že je důležité, aby se mnou dílo souznělo, aby bylo autentické, a pak se pod něj můžu s čistým svědomím podepsat. Teprve potom má tu správnou energii, sílu, originalitu. Moje díla vznikají z radosti ze života, z krásy kolem nás. Baví mě onen přesah práce, která může někoho nasměrovat, přinést do prostoru radost a pozitivní energii.
Pomáhá vám to pak i v dalších oblastech života, mimo tvorbu?
Když jsem naladěná na sebe, svou cestu a svoje pocity, jsem sebevědomá, mám sebedůvěru a také dokážu lépe rozlišit, co se mnou rezonuje. Umím si nastavit hranice, co snesu a co si nenechám líbit, a určit, komu a čemu chci věnovat v životě svou energii.
A jak to máte v těžkých chvílích?
Určitý diskomfort, náročná období nebo dovolit si být sám jsou pro život velmi důležité. Jsou součástí našeho růstu a vývoje. Máme úžasnou příležitost dostat se do hloubky, poznat sebe sama, pochopit se, začít myslet jinak a posunout se dál.
Tvoříte, když je vám smutno?
V takovou chvíli je pro mě nejlepší nazout tenisky a jít si zaběhat nebo jet na výlet do přírody. Pohyb rozproudí energii, která se pak přehoupne z negativní do pozitivní. Navíc udělám něco prospěšného pro své tělo a cítím se dobře. Pohyb v myšlení a akce dokážou zázraky.
Věřím, že jsme se narodili, abychom si život užili. Proto se snažím hledat cesty, aby tomu tak bylo.
Když vám není do smíchu, jste schopna malovat? Vaše obrazy působí hodně pozitivně...
Tvořím s dobrou náladou. Někdy vědomě a ráda začnu tmavšími odstíny. Nic nepotlačuji a nechávám energii volně plynout. To je život. Většinou zůstane jen malá stopa, která dodá obrazu hloubku. Barvy vrstvím, takže nesetrvávám v těžkých náladách a situacích. Ráda se zamyslím, proč se tak cítím a jestli s tím můžu něco udělat, ať už na plátně, nebo v životě. Ve výsledku je dílo pozitivní. Věřím, že jsme se narodili, abychom si život užili. Proto se snažím hledat cesty, aby tomu tak bylo.
Pracujete s barvami i v interiéru?
Mám ráda světlo a příjemné prostředí, takže spíš světlejší odstíny stěn i nábytku v kombinaci se solitérními kousky vybavení. Musí však vzniknout určitý kontrast. Každý prostor je jiný a dokáže vám sdělit, co potřebuje, aby vám v něm bylo dobře. Barvy doplňuji právě v obrazech. Dodají prostoru další dimenzi. Můžou ho úžasně pozvednout a přispět k tomu, jak se v něm cítíte. Prostředí, ve kterém žijeme, čím se obklopujeme, má velký vliv na náš život.
A co móda – nosíte barevné oblečení?
Nejčastěji mě uvidíte v něčem světlém, jako je bílá, šedá, modrá. Austrálie mě odnaučila nosit černou, cítila jsem se tam v ní nepatřičně. Pokud mám náladu na tmavé tóny, tak spíš tmavě modré nebo hnědé. Mám ale i červené nebo žluté šaty. Barvy podporují naši náladu. Někdy stojím před zrcadlem třeba se třemi různými outfity a přemýšlím, co si vzít, protože mě to dokáže naladit na celý den.
Řekla byste, že se bojíme barev?
Ano, Češi nosí barvy méně nebo je tolik nekombinují. Já nemám problém vzít si třeba proužek k tygrovanému vzoru. Příroda je v barevných kombinacích také pěkně divoká a v Austrálii jsem se naučila čerpat z ní inspiraci. Přestala jsem se bát a přinesla jsem si do života víc svěžesti, radosti a odvahy. Tady v Česku si ale všímám velkých změn k lepšímu.
Co je jinak?
Řekla bych, že se obecně změnil životní styl. Vidím pozitivní změny ve stravování, lidé se mají víc rádi, starají se o sebe, dbají na oblékání a módu, cestují a celkově mi přijde, že se víc otevřeli světu.
Vraťme se ještě k barvám. Jaké tóny byste přisoudila Všetatům, tedy svému rodnému městu?
Leží v nížině a kolem je spoustu polí. Dnes to vnímám úplně jinak než před lety. Vidím obrovský laskavý prostor, nádherné východy a západy slunce, jak se zlaté obilí vpíjí do modré oblohy. Takže zelená, žlutá a bleděmodrá. V lednu se mi naskytla možnost vidět na polích kousek od Všetat nad hlavou barevnou auroru, polární záři v plné parádě.
Když se podívám na vaše díla, poznám hned, která z nich ovlivnila Austrálie a která Česko?
Řekla bych, že teď se vše už krásně propojilo. Před lety byla Austrálie v obrazech spojená hlavně s přírodními motivy. Malovala jsem palmy, moře, pocity, které ve mně dokázala vyvolat tamní příroda. Tvorba v Česku představovala víc figury a setkání s lidmi. Dnes už v tom není rozdíl, navíc se mi tam vloudila ještě Francie. Jezdíme každý rok k přátelům do Provence, což je hodně inspirativní prostředí. Světlo, pastelové tóny, horké letní dny a večery… Trošku mi to připomíná náš život v Austrálii. Když tam nějakou dobu nejsme, ve Francii nacházíme svůj kousek Austrálie.
Čeká vás další australská etapa?
Určitě. Přesun jsme už promýšleli, tvorba knihy však trvala déle, než jsem předpokládala, tak se plány trochu změnily. Uvidíme, co přinese podzimní čas. Do Sydney se ale v každém případě těšíme.
Jednu dekádu jste uzavřela. Na co se těšíte v té nové?
Ve světě umění je pořád kam růst. Těším se na novou inspiraci a díla, která z ní vzniknou. Existuje také spousta možností, kde tvorbu prezentovat a s kým navázat spolupráci. Už čtyři roky spolupracuji s hotelem Four Seasons v Praze, kde vystavuji a prodávám svá díla. Těším se i na další osobní vývoj – kam se posunu, kým se stanu a co krásného si pro mě a moji rodinu život připravil.