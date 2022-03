Rodila těžce, dlouho a v bolestech, ale s noblesou a úsměvem na rtech

Takových rodiček, jako byla sympatická Barbora v premiérovém díle Malých lásek na Nově, zřejmě v porodnicích moc nemívají. Ať se během porodu dělo cokoliv, přijímala to s klidným a chápavým úsměvem madony.

Barboru (24) si profesionální hasič Lukáš (27) vyhlédl za výlohou kadeřnictví. „Najednou tam stála nejhezčí ženská, kterou jsem kdy viděl. Zrovna jsem měl dlouhý vlasy, tak jsem si řekl: to je osud.“ Zavolal tam, ale zjistil, že nebere chlapy, tak se objednal ke kolegyni. „Lehce jsem si ji okoukl, ale nebyl jsem schopen slov,“ vzpomínal Lukáš. Pak se odhodlal, poslal Báře kytku na Valentýna, pozval ji na rande a láska byla na světě.

„Dva měsíce po tom, co jsme spolu začali chodit, tak už jsem byla těhotná. Strašně moc se těším na porod, vůbec se nebojím, ani trošku. Mám zhlédnutých tolik videí a tolik mám načteno o porodech, že se divím, že jsem nešla na porodní asistentku. Vůbec by mi nevadilo, kdyby porod trval déle, ať si to užiju,“ popisovala Bára s nadšením po nástupu do porodnice.

Olivia 3590 g, 51 cm

„Co vás trápí matko?“ zeptal se lékař, když ji přišel vyšetřit. „Asi možná rodíme,“ popsala mladá maminka. „To ale nevadí, paní si to totiž chce užít,“ vysvětlila mu ostřílená porodní asistentka, „Tak vy rodíte v podstatě, měla jste pravdu, nález tomu odpovídá,“ vysvětlil lékař s tím, že jen voda je trochu do zelena, takže musí být rodička pod větším dohledem, ale jinak to nic neznamená.

Bára byla neuvěřitelná. I přes velké bolesti, protahující se porod a komplikace v podobě příliš krátkých kontrakcí se jí po celou dobu dařilo udržet si pozitivní mysl a odhodlání užít si porod jako jednu z nejkrásnějších věcí na světě. Nevzdávala to ani ve chvíli, kdy už doktoři nahlas mluvili o sekci, protože miminko ne a ne sestoupit dolů. Vyzkoušela všechny možné polohy, aby otevření porodních cest pomohla, nakonec dostala na podporu stahů do kapaček i oxytocin.

„Bojuje s tím strašnou dobu, je to tak na hraně,“ konstatoval lékař. „Máme 40 minut, ať tak, nebo tak,“ doplnil ještě. „Je fakt neskutečně statečná. Buď porodí teď, nebo půjdeme dělat sekci.“ Přesto to Bára nevzdávala.

Podívejte se na úvodní video, jak se až do samého úspěšného závěru Bára statečně usmívala a v tlačení ji na sále povzbuzoval nejen partner a porodní asistentky, ale doslova jí fandili i dva lékaři. Bára svůj vysněný porod nakonec skutečně zvládla sama a malá Olivia byla na světě.