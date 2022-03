Po dvou zamlklých těhotenstvích se v Malých láskách dočkali dcery Amálky

Kristýna, František a malá Amélie

Do nemocnice přivezl Kristýnu (26) manžel František (32) kvůli kontrakcím a bolestem celého břicha a zad. Rozhodl se tak na základě aplikace, která v Kristýnině případě jednoznačně nařídila okamžitý odvoz do porodnice.

„To jsou normálně třetihory. Bude mít ADHD po tobě,“ konstatoval pak budoucí tatínek v ordinaci, když na přístrojích sledoval záznam ozev srdíčka miminka a kontrakcí. Na kameru pak manželé vysvětlovali, že jejich vztah je taková komedie: „Hrozně rádi se bavíme, rádi se pošťuchujeme. Kdo nás nezná, tak si myslí, že jsme nějací Italové, že se musíme pořád hádat a div se nepereme a nemlátíme,“ smála se Kristýna. S tím, že jsou s manželem spolu šťastni už 11 let, přestože už toho spolu hodně zažili.

Kristýna je totiž sice těhotná potřetí, poprvé ale těhotenství míří do zdárného konce. První i druhé těhotenství zamlkly a skončily potratem, plod se přestal vyvíjet. „Když to poprvé nevyjde, řeknete si prostě, asi se to stává. Ale když už to podruhé nevyjde, tak si člověk říká, tak co je, že to ani podruhé nevyšlo,“ popsala těžké okamžiky Kristýna.

Kristýna se bála, aby miminko bylo zdravé, manžel ji naštěstí dokázal uklidnit. Není divu, po dvou zamlklých potratech je Amálka opravdu vymodlené dítě.

Dvojici nastávajících rodičů už si v porodnici nechali; porod byl sice hodně na začátku, ale už se pomalu rozjížděl. „Ježiš to je horký, ty mě chceš uvařit, viď,“ obořila se na manžela Kristýna poté, co vlezla do vany, kterou jí na radu sestřičky napustil, aby se porod rozběhl. „Jako slepičku,“ dodala. Humor ji ani při bolestech neopouštěl. „Amálo, musíš dolů, ne nahoru,“ mluvili oba k bříšku. „Ona asi vyleze krkem,“ smála se budoucí maminka.

Amálka 3600 g, 51 cm

Porod postupoval, pro urychlení lékař Kristýně píchl plodovou vodu, které bylo opravdu hodně, což ji dost vyděsilo. Měla strach, aby bylo miminko zdravé. Naštěstí ji partner František dokázal hezky uklidnit. Bolesti se stupňovaly. „Bolí to strašně. Jestli máte pocit, že je vám na umření, tak ten pocit je správně,“ snažila se Kristýnu uklidnit porodní asistentka. K úlevě od bolesti jí dovezla rajský plyn, který si nastávající maminka zkombinovala se sezením na nafukovacím míči.

Porod rychle postupoval, chvíli Kristýna tlačila v kleče, nakonec se ale přece jen rozhodla lehnout si zpět na porodnické lůžko. Na tom jí čekalo ještě pár kontrakcí a tlačení za podpory manžela a Amálka byla na světě. „Je chlupatá,“ konstatovala Kristýna mezi slzami štěstí, které tekly jak jí, tak manželovi. Není divu, jejich dcerka je opravdu vytoužené miminko.