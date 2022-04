Někdy se porod zadrhne, protože nesestoupí hlavička, ukázaly Malé lásky

Porod se může kdykoliv zkomplikovat

Nastávající maminka Bára (22) přišla v dalším premiérovém díle Malých lásek na Nově na kontrolu do těhotenské poradny za doprovodu rodičů.

„Měla jsem přítele, se kterým jsem žila, odletěli jsme dokonce do ciziny, vrátili jsme se zpátky do Čech, kde se to bohužel už začínalo rozpadat, a otěhotněla jsem,“ vysvětlila v kostce Bára, proč otec miminka nebude u porodu a neuvede ho dokonce ani v rodném listě. „Otec byl jenom dárce genetického materiálu,“ suše konstatoval Bářin tatínek.

Sofie 3430 g, 51 cm

I přes složitou situaci, s níž se Bára musela a bude muset vyrovnávat, na její malou holčičku se všichni těšili. Celá rodina to brala jako nový začátek. Během těhotenství měl Bářin tatínek infarkt a zdravotně na tom pořád nebyl nejlépe, ale měl se na co těšit a taky vůli o svůj život bojovat.

Při kontrole to ještě na porod nevypadalo, takže Báru poté ještě poslali domů. Vrátila se až k porodu, kdy už jí tvrdlo břicho a měla bolesti. „U porodu jsem nejdřív nikoho nechtěla, chtěla jsem to všechno zvládnout sama. Máma je zdravotní sestra a měla jsem obavu z toho, že mě bude u porodu sekýrovat,“ vysvětlila s úsměvem Bára, která si nakonec k porodu oba rodiče přivedla. V nemocnici si ji už nechali, jen rodiče ještě poslali domů, než se porod víc rozjede.

Porod byl zdlouhavý, trvalo dlouho, než se Bára začala otevírat. Když se porod přeci jen rozjel, rodiče se za Bárou vrátili. Vypadalo to, že je vše na nejlepší cestě, maminka Báru podporovala zpěvem i rapováním. Lékařka Báře pomohla s odtečením plodové vody a kontrakce sílily. Porod byl náročný i pro Bářina tatínka, kterému se dělalo slabo a musel se jít na chodbu trochu uklidnit a dát si dávku nitroglycerinu.

Když už to vypadalo, že porod spěje do finále, začal se horšit monitor miminka. Jeho hlavička nesestupovala. „Ty záznamy dobrý nejsou, evidentně už dýl,“ konstatovala vedoucí lékařka a okamžitě rozhodla o akutní sekci, tedy rychlém císařském řezu. Vysílená Bára už byla se vším smířená. Začal cvrkot na sále, i maminku rychle připravili a uspali, a malá Sofie byla za chvíli na světě. A obě v pořádku. Což byla úleva pro všechny.