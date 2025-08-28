Neumím si představit, že bych měl krásnou ženu, která je uvnitř prázdná, říká Majk Spirit

V roce 2011 vyšlo jeho první sólové album nazvané Nový člověk. V roce 2023 vydal Majk Spirit své doposud poslední album Nový čLOVEk 2.0. | foto: Michal Fanta

  20:00
Majk Spirit patří už přes dvě dekády ke špičce slovenského rapu a výrazně zasahuje i české publikum. Nyní vstupuje do nové profesní etapy díky spuštění vlastního podcastu Spirit Show. V rozhovoru jsme probrali, co ho k této změně vedlo, jak se cítí v kůži moderátora, jestli tím uzavírá svou hudební kapitolu a jakou roli v tom všem sehrálo narození jeho dcery.

V rámci oficiálního uvedení svého podcastu jste zmínil, že jeho realizace trvala zhruba rok. Kdy jste začal přemýšlet o jeho založení a co vám myšlenku vnuklo?
Můj první podcast, TOPKAST: Majk Spirit a Osto, který jsem spustil s kamarádem v Bratislavě v roce 2020 během covidu, kdy se zastavil kulturní život. Po rozvolnění jsme se vrátili ke koncertům a projekt usnul, ale od té doby jsem věděl, že se něčemu podobnému chci jednou věnovat. Po přestěhování do Prahy a s blížící se čtyřicítkou jsem začal přemýšlet, co dál – kromě hudby jsem chtěl i něco stabilnějšího, co by mě kreativně naplňovalo a nebylo tak náročné na cestování, abych mohl být o víkendech víc s rodinou. Půl roku jsem tu myšlenku rozvíjel a na podzim jsem se pustil do příprav i natáčení prvních epizod.

Nezáleží tolik na tom, co říkám, ale jak se skutečně chovám – jak zvládám své emoce, jednám s ostatními, řeším každodenní situace i krizové chvíle.

Neumím si představit, že bych měl krásnou ženu, která je uvnitř prázdná, říká Majk Spirit

