V rámci oficiálního uvedení svého podcastu jste zmínil, že jeho realizace trvala zhruba rok. Kdy jste začal přemýšlet o jeho založení a co vám myšlenku vnuklo?
Můj první podcast, TOPKAST: Majk Spirit a Osto, který jsem spustil s kamarádem v Bratislavě v roce 2020 během covidu, kdy se zastavil kulturní život. Po rozvolnění jsme se vrátili ke koncertům a projekt usnul, ale od té doby jsem věděl, že se něčemu podobnému chci jednou věnovat. Po přestěhování do Prahy a s blížící se čtyřicítkou jsem začal přemýšlet, co dál – kromě hudby jsem chtěl i něco stabilnějšího, co by mě kreativně naplňovalo a nebylo tak náročné na cestování, abych mohl být o víkendech víc s rodinou. Půl roku jsem tu myšlenku rozvíjel a na podzim jsem se pustil do příprav i natáčení prvních epizod.
Nezáleží tolik na tom, co říkám, ale jak se skutečně chovám – jak zvládám své emoce, jednám s ostatními, řeším každodenní situace i krizové chvíle.