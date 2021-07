Na prutech mají místo háčku magnety. Z vody se dá vylovit munice i kolo

Pamatujete na slavnou scénu z Titaniku, jak starší dáma se slzou v oku zahodí z lodi do širého oceánu drahocenný šperk? Udělat to z pražského botelu Racek a mrsknout zbůhdarma diamantem do širé Vltavy, vsadila bych se, že už by ho dávno nějaký lovec vybavený magnetem vylovil.

Tedy pokud by byl diamant vsazen do magnetické platiny, a ne do zlata. To sice přitahuje příznivce zlatých řetězů nebo zářivého zlatého úsměvu, ale o dost méně magnety. Nedůležitá zajímavost pro tento den: zlato je dokonce diamagnetické, magnet tedy mírně odpuzuje.