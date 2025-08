Část 1/6

Berani

Ohlédněte se za tím, co ve vašem životě dlouhodobě stojí a nemůžete s tím hnout. V těchto dnech dostanete od osudu impuls, který vám může doručit nové možnosti. Možná jste to vy sami, kdo musí něco nabídnout, aby prasklo to, co potřebujete prolomit. Úleva bude větší, než si v tuto chvíli umíte představit.

Býci

Minulá trápení mohou být v tyto dny výraznější, doslova emočně zatěžující. Je dobré je přesně pojmenovat. Co vám nejvíc vadí na tom, co vás drtí? Otevírá se možnost najít někoho, kdo vám pomůže a přiloží ruku k dílu. Kdo vás navede nebo za vás třeba i něco vyřeší. Pomůže dobrá rada, slovo, akce nebo praktický tip. Dávejte pozor, toto vše je na dosah.