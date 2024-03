Bílou tmou i ve vichřici táhla na lyžích 80 kilo. Lucie Výborná o cestě na jižní pól

A i když na jižní pól nakonec nedošla, „vyčistila“ si hlavu a nabrala energii třeba i na svůj nový televizní pořad Výborná show, který se ve čtvrtek poprvé objevil na obrazovkách České televize.

Slavný horolezec Reinhold Messner napsal o výpravě na jižní pól knihu Antarktida – nebe i peklo. Bylo to pro vás to jedno, nebo spíše to druhé?

Na to se velmi těžko odpovídá, protože by šlo o černobílé vidění světa. Je to tak trochu obojí… Tu knihu samozřejmě mám, příběh pochodu Reinholda Messnera s Arvedem Fuchsem (přešli antarktický kontinent přes jižní pól až k základně McMurdo, za tři měsíce ušli 2 800 km, pozn. red.) znám, ale rozhodla jsem se, že ji nebudu číst, dokud to sama neprožiju. Když jsem na nějaké výpravě, je u mne vždy na prvním místě krása. Jezdím tam žít, ne umřít. A když horolezci vyprávějí jen o obtížnosti hor, jak jim umrzly prsty a podobně, pak je mi to trochu podezřelé, protože si říkám, že se tam sice vypravili podat životní výkon, ale přece museli vidět také to pozitivní. A já chci být strojem na krásu. Až potom je utrpení. Samozřejmě na Antarktidě je spousta diskomfortu, ale pro mne jsou prioritní krása, úžas, extáze, moment zázraku přírody.