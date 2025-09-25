Proč se stáří bojíme? Mění se ke stáru osobnost člověka? A jak proti stárnutí dnešní společnost bojuje?
Už přes dvacet let se zabýváte sociologií stárnutí. Asi málo lidí o něm ví tolik a z tolika různých aspektů jako vy. A tak se vás můžu zeptat na rovinu: Bojíte se ho?
Ano, bojím. Ale musím vás poopravit: to, že stárnutí zkoumám, neznamená, že ho znám nejlíp na světě. Je to fenomén, který prožíváme všichni, ovšem každý jinak, po svém, a dá se říct, že každý z nás je expertem na stárnutí.
Výzkum mezi zaměstnanci domovů pro seniory ukázal, že nějaké formy týrání, špatného zacházení nebo podrývání důstojnosti vůči lidem vyššího věku vidí skoro 40 procent dotázaných.