Točit intimní scény s manželem bylo těžší, říká seriálová šéfka 1. oddělení

V posledním roce jste se objevila hned v několika velkých rolích, díky nimž se zvýšila i vaše popularita. Pociťujete to?

Vnímám, i když mě to dost překvapilo. Chodí mi nabídky a pozornost, které se teď těším, je mnohem větší, než jsem si kdy uměla představit.

Zasahuje vám sláva i do běžného života? Zastavují vás lidé na ulici?

Nemůžu říct, že by to bylo na denním pořádku, ale stává se mi, že mě lidé oslovují, chtějí se se mnou vyfotit nebo komentují, jakou mrchu jsem hrála v Případech 1. oddělení.