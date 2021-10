Vaše příjmení je hodně neobvyklé.

Ano, je to vyvdané francouzské příjmení, ale samozřejmě to nikdo neví, takže se představuji jako Lucie Martin (vyslovuje jej jako české mužské jméno, pozn. red.) Nešporová. Často se stává, že i od soudu dostávám dopis s předvoláním na jméno Martina Nešporová. Správně se to čte „Machtá“ Nešporová.

Válka Roseových je hodně podobná realitě. Lidé jsou ze zášti schopni druhému rozstříhat oblečení. Lucie Martin-Nešporová advokátka