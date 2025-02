Promítly se do seriálu vaše osobní zkušenosti?

Téma náhradního rodičovství hodně prolíná mým životem, takže je logické, že se promítlo i do mé tvorby. Kdybych si procesem adopce neprošla, neměla bych odvahu se tématem zabývat. Kromě mých zkušeností se do seriálu promítl i život mojí spoluautorky a kamarádky Kateřiny Krobové, která má dva vlastní syny.

Vděk je za mě velmi nebezpečné slovo, které by se v adopčním světě vůbec nemělo používat.