„A není ani ochranným štítem před neúspěchem nebo bolestí. Dává nám ale odvahu zkoušet, vstávat po pádu a jít dál bez zdrcující sebekritiky,“ říká. Jeho pojetí se liší napříč kulturami, pohlavími a mění se i v průběhu života. Navíc ho ovlivňují hormony. A k tomu, aby fungovalo, nezbytně potřebuje energii. Dobrou zprávou je, že může být „nakažlivé“.
Jak často je právě sebevědomí důvodem, proč lidé vyhledávají vaši pomoc?
Sebevědomí – nebo spíš jeho nedostatek – je téma, které prolíná téměř každým rozhovorem, co vedu. I když ke mně lidé přicházejí s velmi různými problémy: s úzkostmi, s krizí ve vztahu, s vyčerpáním, s pocitem, že jejich život nejde tak, jak by chtěli. Pod tím vším ovšem velmi často leží totéž. Nejasný nebo narušený vztah k sobě samému. Nízké sebevědomí se přitom v praxi neprojevuje tak, jak si to většina lidí představuje.
Chronicky vyčerpaný člověk, který nespí, nepečuje o sebe a žije v neustálém stresu, bude mít nízké sebevědomí téměř zákonitě, i kdyby měl jinak zdravý základ.