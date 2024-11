Farmaceutka: Korejská kosmetika slouží pro asijský typ kůže, nám může i škodit

Vývojem a dovozem špičkové kosmetiky se zabýváte už řadu let. V poslední době se roztrhl pytel s kolagenem, zejména ženy jej hojně užívají v koktejlech různých příchutí, aby měly pružnější pleť a zdravější vlasy. V čem jsou tak revoluční kolagenové proužky, které v Česku zatím nabízíte jako jediní?

Pokud si chceme uchovat mladistvý vzhled co nejdéle, bez doplňování kolagenu se prostě neobjedeme, protože kolem šestadvacátého roku věku začíná v těle přirozeně ubývat. Proto v posledních letech kolagenové přípravky získaly tolik na popularitě. Potíž je v tom, že kolagen je bílkovina a jako takovou, projde-li zažívacím traktem, ji žaludeční šťávy zpracují takovým způsobem, že se do organismu vstřebává velmi obtížně. Základ je, že kolagen musíme užívat spolu s vitaminem C, aby vůbec fungoval, ale ani tak se nám ho v důsledku trávení nedostane do těla tolik, kolik bychom potřebovali. Takže kolagenové drinky mají účinek poměrně nízký, navíc ne každému vyhovuje jejich chuť.

To, že některé kosmetické značky nabízejí výhradně lékárny, je v podstatě pouze výsledek dobrého marketingu.