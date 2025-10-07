Nerovný a těžký boj s demencí. Co dělat, když blízký odmítá pomoc, radí odbornice

Lidí s demencí žije v České republice bezmála 180 tisíc. Na každého, kdo potřebuje pomoc někoho dalšího, připadají až tři pečovatelé, takže nemoc ovlivňuje v Česku životy statisíců lidí. „Až 80 procent nemocných zůstává v domácím prostředí. Problémy se týkají i jejich rodin,“ říká Mgr. Lucie Hájková (44). I když většina pacientů se slábnoucími kognitivními funkcemi si ochotně nechá pomoct, někteří si ale propad odmítají připustit a se svými pečovateli bojují. „Rodina si pak přichází pro radu a společně se snažíme najít řešení,“ dodává sociální pracovnice a konzultantka z České alzheimerovské společnosti. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pavla Matějů
  17:00
Lidí s demencí žije v Česku bezmála 180 tisíc. „Až osmdesát procent nemocných zůstává v domácím prostředí. Problémy se tak týkají i jejich rodin,“ upozorňuje sociální pracovnice a konzultantka z České alzheimerovské společnosti Lucie Hájková. I když si většina pacientů se slábnoucími kognitivními funkcemi nechá pomoct, někteří si propad odmítají připustit a s pečovateli bojují. Jaké jsou u nás možnosti pomoci?

Co je pro všechny pacienty s jakoukoli formou demence společné?
Nejčastěji jsou to tzv. kognitivní příznaky: objevují se poruchy paměti, případně orientace, schopnosti plánovat, obtíže s řečí a tak dále. Ale nemusí to tak být vždycky. U některých lidí jsou výrazné i nekognitivní příznaky. Tedy změny myšlení – třeba podezíravost –, změny vnímání, které mohou být doprovázené například halucinacemi či bludy, a změny nálad a chování. V praxi se často setkávám s tím, že rodina říká: „Něco je v chování jinak.“ Charakterové rysy toho člověka se prohlubují. A je otázka, zda to „něco“ je důsledek patologického procesu probíhajícího v mozku jejich blízkého či reakce na chování okolí nebo vlastní nejistota a strach, jež mu ony změny do života přinášejí.

Když bývalého primáře oslovíte: „Ty můj roztomilej broučku!“, může se naštvat. Byla jsem svědkem, že když pana doktora v zařízení pečovatelka oslovila: „Pane primáři!“, narovnal se a byl ochotný věnovat se úkonu, který byl potřeba.

