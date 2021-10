Čeká nás obrovský boom, výuka se zcela změní, říká polyglotka a mentorka jazyků

K výuce by se prý mělo přistupovat individuálně. Existuje však typologie, podle níž bych poznal, jakou metodou se mám učit cizí jazyk?

Přijde mi, že v tomhle ohledu jsme se ještě vůbec nenaučili využít potenciál, který nám přinesla nová doba. Vždyť my vlastně poprvé v historii žijeme v situaci, kdy se cizí jazyk můžeme učit deseti, patnácti, možná dvaceti způsoby. A jsem optimistka v tom, že nás čeká obrovský boom a lidi budou schopni diagnostikovat sami u sebe, co jim ve výuce sedí a co nesedí, a podle toho se pak zařídit.

Existují výzkumy, které potvrzují, že když se jazyky učíte v průběhu života, je to účinná prevence stařecké demence a alzheimera. Lucie Gramelová učitelka a mentorka cizích jazyků