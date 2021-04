Uprostřed krabiček, obálek a podpisových kartiček ve svém domě na zemi sedí Lucie Bílá. „Jak bych to dělala, aby se to neponičilo a na poště neměli problém dát známku nebo razítko?“ přemítá s ohledem na zaměstnance pošty v Otvovicích. „A víte co? Já tam ještě přidám cédéčko!“ odběhne pro další dárek.