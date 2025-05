Část 1/3

Lubrikačních olejů je na trhu mnoho, dělí se na tři základní typy.

Kokain ano, lubrikant ne

Začneme krátkým exkurzem do historie. V roce 1872 si Angličan Robert Cheesebrough nechal patentovat první vazelínu nazvanou „Vaseline“. Ačkoli nebyla primárně určena pro sex, vazelína se rychle stala oblíbeným prvním lékárensky dostupným lubrikantem.

Je třeba dodat, že v dnešní době se používání vazelíny jako lubrikantu zásadně nedoporučuje, protože může vést k bakteriálním infekcím v pochvě.

V roce 1904 bylo prodáváno jako chirurgická pomůcka speciální želé. Spotřebitelé však rychle objevili jeho užitečnost v ložnici. O třináct let později pak bylo želé oficiálně uvedeno jako lubrikant vhodný pro sex. Do roku 1980 byl nákup lubrikantu pouze na lékařský předpis a zajímavostí je, že až do roku 1917 bylo možné bez předpisu zakoupit kokain, ale nikoliv lubrikant.

Pokud si spojujete lubrikanty pouze s vaginální suchostí, je třeba si uvědomit, že dobrý lubrikant dokáže mnohem víc. Zajistí méně tření, hladší pokožku a celkově lepší sex bez ohledu na věk nebo pohlaví.

Ve studii z roku 2009 na Indianské univerzitě provedené na více než dvou tisícovkách žen účastnice uvedly, že více než 70 procent času byl sex s lubrikantem příjemnější a s větším prožitkem. Lubrikant lze přitom použít nejen během klasického penetračního sexu, ale pomáhá i při sexu análním nebo při masturbaci.

Ženská těla produkují přirozené lubrikační látky z potních a mazových žláz, které neutralizují hladiny Ph. Zařizují tak, že cestou do pochvy přežije více spermií. Na rozdíl od přirozené lubrikace může většina umělých lubrikantů způsobovat problémy s pohybem spermií a zadělat tak na problémy párům, které se snaží otěhotnět. Naštěstí existují speciální lubrikanty, které jsou přátelské ke spermiím a zajistí tak příjemnější sex bez kompromisů.