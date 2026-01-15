Délka života se prodlužuje. V současnosti se předpokládá, že se ženy v Česku dožijí osmdesáti tří let a muži sedmdesáti sedmi. V kolika letech ale končí život ve zdraví?
Pokud se o sebe člověk nestará, křivka zdraví začne obvykle po šedesátce strmě klesat. Nerad bych ale uváděl nějaké průměrné číslo, protože na druhou stranu tady máme i osmdesátníky, kteří chodí do posilovny a jsou schopní uběhnout maraton. A právě toto je smyslem celé longevity: naším cílem je prožít život co nejdéle ve zdraví.
Kombinujte aerobní a silové tréninky. Cvičení je prevencí proti řídnutí kostí, je neuroprotektivní a napomáhá i uvolňování hormonů.